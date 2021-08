Skaņa kā koncertā:Freebuds 4 bezvadu austiņas dzidrākai mūzikas klausīšanai

Vai vienas un tās pašas austiņas var sniegt vienādi augstu skaņas kvalitāti dažādiem cilvēkiem? Kā panākt, lai ikkatrs no mums dzirdētu iespējami labāko skaņas kvalitāti? Šie jautājumi jau ilgu laiku nodarbina tehnoloģiju izstrādātājus. Tādēļ tirgū pieejamajām jaunākās paaudzes austiņām tiek izmantots pilns personalizētās dzirdes tehnoloģiju kopums, ausīm pielāgota trokšņu slāpēšanas funkcija un profesionāli skaņas efekti, lai panāktu pilna spektra austiņu skanējumu, kas mūziku ļaus izbaudīt līdz mazākajai niansei.

Tehnoloģija, kas pielāgojas ikvienam

Ausu formas un izmēra atšķirības ietekmē austiņu valkāšanas komfortu, kā rezultātā cilvēkam ar vienām un tām pašām austiņām ir atšķirīga klausīšanās pieredze. Lietotājiem ar lielākām ausīm auss kanāls, visticamāk, ir platāks, un arī atstarpe starp austiņām lielāka, tāpēc daļu skaņas nākas zaudēt un basa sniegums var nebūt optimāls. Savukārt lietotājiem ar mazākām ausīm basi būs pārāk spēcīgi, jo austiņas vienmēr būs ciešāk ievietotas.

"Atbildot uz šo cilvēka auss uzbūves niansi, kas bieži ietekmē arī klausīšanās pieredzi, Huawei ir radījis FreeBuds 4 bezvadu austiņas, kas izmanto adaptīvo, ausīm atbilstošo tehnoloģiju, lai lietotāji iegūtu nemainīgu un delikātu skaņas kvalitāti. Pirmkārt, izmantojot skaņas viļņu noteikšanas tehnoloģiju, austiņas nosaka pašreizējā lietotāja auss kanāla formu un valkāšanas blīvumu. Pēc tam austiņas automātiski pielāgo personalizētu skaņas efektu un trokšņu slāpēšanas līmeni, lai tas atbilstu lietotāja ausij. Tas var efektīvi kompensēt skaņas zudumus, kas radušies auss izmēra un valkāšanas apstākļu dēļ," skaidro Mikus Tillers, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā.

Šī tehnoloģija rūpējas par to, lai jebkuram lietotājam tiktu sniegta labākā skaņa neatkarīgi no tā auss formas. Tāpat augstāku komforta līmeni sniedz austiņu ergonomiskais dizains, kas īpaši radīts tam, lai būtu ērti ievietojamas un valkājamas jebkura lietotāja ausīs. Katra no austiņām sver tikai nieka 4,1 gramu, tādējādi pat nejūtot to atrašanos ausīs.

Skaņas bagātība labākai klausīšanās pieredzei

Austiņu lietošanas biežumam arvien palielinoties, ergonomiskais aspekts ir kļuvis par svarīgu izvēles kritēriju, taču skaņas kvalitāte ir pamatprasība un nemainīgi būtisks faktors, ko interesenti ņem vērā, izvēloties austiņas.

"Huawei FreeBuds 4 ir aprīkotas ar 14,3 mm šķidro kristālu polimēra (LCP) diafragmu, kas palielina amplitūdu, padara basus jaudīgākus un atbalsta frekvences diapazonu līdz 40 kHz, uzlabojot vidējo un augsto frekvenču skaņas. Turklāt FreeBuds 4 bezvadu austiņās ir iebūvēti dažādi profesionāli un personalizēti skaņas efekti, kas lieliski piemēroti, lai klausītos neskaitāmu mūzikas žanru skaņdarbus un sadzirdētu katru to niansi un detaļu. Piemēram, Huawei bezvadu austiņas atbalsta trīs skaņas klausīšanās režīmus: līdzsvarots (Balanced), basa pastiprinātājs (Bass Boost) un augstfrekvenču pastiprinātājs (Treble Boost)," stāsta M. Tillers.

Klausītāji var izvēlēties sev piemērotāko režīmu atkarībā no apstākļiem un izvēlētā mūzikas žanra. Basa pastiprināšanas režīms izceļ basu enerģiju, nodrošinot lietotājiem dziesmu klausīšanās brīdī koncerta cienīgas izjūtas. Augstfrekvenču pastiprināšanas režīms palielinās austiņu jutību pret augstākām frekvencēm, padarot instrumentu skanējumu dzidrāku un detalizētāku, taču līdzsvarotais režīms ir ierīcē iestatītais noklusējuma režīms, kas saglabā skaņas oriģinalitāti. Trīs atšķirīgie režīmi nodrošina klausītājiem personalizētākas izvēles iespējas.

Plūstoša savienojuma pieredze

Lietojot bezvadu austiņas, ātra savienojamība ir svarīga, lai klausītos iemīļoto mūziku jebkurā brīdī bez pārrāvumiem un arī neatkarīgi no savienotās ierīces veida vai operētājsistēmas. Tikpat svarīgi ir spēt pārslēgties no vienas ierīces uz otru brīžos, kad tiek veltīts laiks produktīvam darbam vai laiskai atpūtai.

"Huawei FreeBuds 4 atbalsta divu ierīču savienojumu. Neatkarīgi no tā vai tas ir Huawei viedtālrunis, planšetdators, klēpjdators, viedpulkstenis, vai cita veida viedierīce ar Android, iOS vai Windows operētājsistēmu - jebkuras divas ierīces var vienlaikus savienot ar FreeBuds 4 bezvadu austiņām, tādējādi lietotāji var baudīt savu iecienītāko mūziku vai seriālu, nepalaižot garām nevienu zvanu. Ikdienas situācijā tas var izskatīties šādi,- piemēram, brīdī, kad tiek saņemts zvans viedtālrunī, mūzika vai filma uz planšetdatora tiek apturēta un vienmērīgi pārslēgta uz zvanu viedtālrunī - ērti un bez sarežģītas savienojuma maiņas," skaidro M. Tillers.

Audio savienojumu centrs lietotnē Huawei AI Life sniedz iespēju pārvaldīt visas ierīces, kas ir savienotas ar FreeBuds 4 bezvadu austiņām, vienā, ērti lietojamā ekrānā. Izmantojot lietotni, var pārsūtīt audio starp ierīcēm un koordinēt digitālos paziņojumus, atrodoties darbā vai ceļā. Ērtās savienojumu iespējas padara Huawei bezvadu austiņas par uzticamu asistentu ikdienas gaitās, ļaujot ierīcēm nemanāmi darboties bez pārrāvumiem fonā, tādējādi veltot vairāk laika mūzikas baudījumam.