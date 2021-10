Smiltenē atklāts juvelierizstrādājumu veikals 'Given by Grenardi'

Smiltenē tirdzniecības centrā "Centrs", Baznīcas laukumā 2, durvis vēris juvelierizstrādājumu zīmola "Given by Grenardi" veikals, kas piedāvā augstvērtīgu un izteiksmīgu rotaslietu sortimentu par pieejamām cenām. Jaunatklātajā veikalā radītas trīs darbavietas pilsētas iedzīvotājiem.

Smiltenes "Given by Grenardi" veikalā pieejams plašs pakalpojumu klāsts – juvelierizstrādājumi sievietēm, vīriešiem un bērniem, rotaslietu bezprocentu nomaksa, zelta maiņa, "Goldwork" juvelieru serviss un gravēšanas pakalpojumi.

"Given by Grenardi" ir Latvijas uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecībā. Šobrīd "Given" tīklā jau ir 35 veikali visā Latvijā un interneta veikals, darbinieku skaits sasniedz 106. "Given" vērtība ir profesionāla klientu apkalpošana, īpašu uzmanību pievēršot darbinieku apmācībai. Lai nodrošinātu augstu klientu servisa kvalitāti, visi "Given" darbinieki ir apguvuši pārdošanas apmācību programmu "Given akadēmijā".

"Mūsu mērķis ir izveidot juvelierizstrādājumu veikalu tīklu, kas ir ērti pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Esam gandarīti, ka Vidzemē ir jau pieci "Given" veikali – Smiltenē, Cēsīs, Madonā un divi veikali Valmierā. Šogad plānojam turpināt strauju attīstību un paplašināt veikalu tīklu arī citos Latvijas novados. Mūsu klienti ir ļoti dažādi, tāpēc rūpējamies par daudzveidīgu un krāšņu piedāvājumu, kas radīs prieku īpašos dzīves mirkļos," stāsta Ģirts Rudzītis, "Given by Grenardi" valdes loceklis.

"Given by Grenardi" juvelierizstrādājumu piedāvājumā ir briljantu kolekcija "Lilly Spring", klasisko briljantu kolekcija "Due", unikāla kolekcija "Rotājies, Latvija!", kas tapusi sadarbībā ar Vairu Vīķi-Freibergu, elegantas sudraba rotas "Silvia", zelta un sudraba kolekcija mūsdienīgai sievietei "Zoye", juvelierizstrādājumi košākai ikdienai "Joy", rotaļīgas rotaslietas "Opla" pašiem mazākajiem, izstrādājumi ar krāsainajiem akmeņiem "Colours" un citas rotas dažādām gaumēm ikdienai un svētkiem.

Smiltenes veikals būs atvērts katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00. Plašāka informācija un "Given by Grenardi" internetveikals pieejams tīmekļvietnē.