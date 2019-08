Starptautiskais festivāls 'Grand Tribute Show': zvaigžņu salidojums Jūrmalā

Kūrorta pilsētā Rīgas līča krastā atnāca grandiozi svētki - jaunais starptautiskais festivāls "Grand Tribute Show". Trīs dienas – no 29. līdz 31. jūlijam -- Dzintaru koncertzāles apmeklētājiem, bija iespēja vērot izcilo estrādes zvaigžņu dvīņu parādi - grupas "Queen", Maikla Džeksona un Adriano Čelentāno.

Jebkuras izrādes Indikators ir skatītāju interese. Festivāls "Grand Tribute Show", kurš ir apvienojis slaveno viesu kuplu skaitu no dažādām valstīm, norisinājās brīnišķīgi pozitīvajā noskaņā. Acīmredzams fakts – skatītāji ļoti sirsnīgi uzņēma ideju un festivāla formātu. Par svētku atmosfēru bija pateicīgi arī mākslinieki. Daudzi no viņiem bija Jūrmalā pirmo reizi un, man jāsaka, viņu labās atsauksmes sociālajos tīklos – ir laba reklāma Jūrmalai. Serdžio Kortesam (Maikla Džeksona oficiālajam dvīnim) ir vairāk nekā 100 tūkstoši sekotāji. Viņš bija patīkami pārsteigts apsveikumam tā dzimšanas dienā un pasākuma skatītāju reakcijai. Bet Adolfo Sebastiani (Adriano Čelentano oficiālais dvīnis) bija izbrīnījies par Jūrmalas aukstu vasaru un tik siltu un sirsnīgu publiku zālē!

...Pasaulē ir daudz pasaules slavenību attēlotāju un dvīņu, kuru gala mērķis ļoti dažāds. Ir milzīgs daudzums pielūdzēju šovu biznesa un kino slavenībām, kuri vēlās būt viņiem līdzīgi. Las Vegasa jau sen ir dvīņu šovu "Mekka", kur katru gadu dažādās viesnīcās un kazino notiek dvīņu konkursi un šovi: Elvisam Preslijam, Merilinai Monro, Frenkam Sinatram un citiem. Kāds ir līdzīgs savam elkam tikai ārēji, kāds tikai ar komunikācijas manierēm vai stāju, kāds ar vokālu... Bet apvienot sevī visas sava elka īpašības kopā izdodas tikai dažiem. Un atrast tieši tos, kuri ne tikai uz skatuves, bet arī ikdienā cenšas pilnībā līdzināties savam elkam, ļoti grūts uzdevums. Lai izcili uzstāties uz skatuves ir nepieciešams ļoti pareizi "iedzīvināties" tēlā un pilnībā pārtaptu "oriģinālā". Šeit ir ļoti daudz visādu faktoru: skatuve, zāle, skaņa, gaisma, backstage un pat grimētava un, protams, pašu skatītāju reakcija. Liela loma ir instrumentālajai grupai un back- vokālistiem, tā kā koncerts notiek ar "dzīvo skaņu" un jābūt ne tikai ārējai līdzībai, kā arī kvalitatīvajam dziesmu izpildījumam.

Festivāla "Grand Tribute Show" organizators ir kompānija "Amber Way", kura ir pazīstama pēc Starptautiskā kino un teātra mūzikas festivāla "Jūras Pērle" rīkošanas. Pateicoties profesionālās komandas vienotam darbam izdevās tikt galā ar šo uzdevumu un sagatavotos jaunā festivāla rīkošanai visīsākajā laikā.

— Ideja par festivāla "Grand Tribute Show" sarīkošanu tapa jūnija sākumā, - pastāstīja kompānijas "Amber Way" vadītāja Ilona Anna Kuzņecova. Nebija viegli - pieprasītus māksliniekus nepieciešams rezervēt iepriekš, kā arī tiem ir ļoti stingri raideri. Mēs ceram, ka festivāls "Grand Tribute Show" kļūs par vēl vienu labu Jūrmalas tradīciju un vēl vienu pilsētas vizītkarti Rīgas līča piekrastē. Mūzika – piebildīsim: daudzām paaudzēm mīļa un atpazīstama mūzika! -- vieno tautas un valstis, - uzskata Ilona Anna Kuzņecova. – Mākslinieki veic to, kas ne vienmēr ir pa spēkam politiķiem. Māksla joprojām stiprina mūsu attiecības un veido draudzības un sadarbības tiltus. Tieši tāpēc paša festivāla ideja un tā formāts bija tik silti un sirsnīgi sagaidīti. Arī svarīgs ir fakts, ka šeit nav valodas barjeru – šī mūzika domāta jebkuras tautības pārstāvjiem!

Šogad mēs esam nonākuši vēl par soli tuvāk mūsu mērķim: pievērst uzmanību Jūrmalai, kā kūrortam, kur rīko pasaules līmeņa festivālus. Mūsu projekts – internacionāls, bez robežām un parāda jaunas perspektīvas, -- uzsver Ilona Anna Kuzņecova.

Skatītājiem tika piedāvāta plaša un daudzveidīga programma. 29. jūlijā veiksmīgi uzstājās Čehijas grupa "Queenie", kura izpildīja leģendārās rokgrupas "Queen" slavenās dziesmas-hītus. Koncerts bija veltīts filmas "Bohēmas rapsodijas" ekranizēšanai un dažas reizes pat likās, ka Fredijs Merkūrijs joprojām ir ar mums, - tik bija spēcīga tā oficiālā dvīņa enerģētika.

30. jūlijā skatītāji atcerējās pop-mūzikas karali Maiklu Džeksonu. Uz skatuves leģendārā dziedātāja tēlu atspoguļoja tā oficiālais dubultnieks no Barselonas Serdžio Kortes (Sergio Cortes). Koncerts bija veltīts Džeksona sešdesmitajai dzimšanas dienai un paša Serdžio Kortesa dzimšanas dienai. Par godu šiem notikumiem, kompānijas "Amber Way" vadītāja Ilona Anna Kuzņecova, sagatavoja īpašu dāvanu -- dzintara koku. Ārējā līdzība un uzstāšanās uz skatuves, kā arī balss, radīja skatītājiem iespaidu, ko uz skatuves "dzīvais Maikls Džeksons"! Tas bija ne tikai koncerts, bet gan krāšņais šovs, kurā piedalījās deju grupas un tika aprīkots ar specefektiem. Mūziķi arī bija īstie virtuozi un izcili meistari.

Bet pēdējā festivāla dienā -- 31. jūlijā, uzstājās grandiozā itāļa Adriano Čelentano oficiālais dvīnis Adolfo Sebastiani. Viņa programma "Adriano Celentano tribute" kopš 2003. gada visā pasaulē pulcēja simtiem tūkstoši fanu, un ir iekarojusi Jūrmalas viesu sirdis. Zāle dziedāja kopā ar aktieri iemīļotos hitus. Koncerts bija veltīts priecīgam notikumam – 40.gadadienai kopš Adriano Čelentano plates "Soli" iznākšanai. Slavenās dziesmas "Confessa" izpildījuma laikā uz skatuves dejoja Latvijas prīmā balerīna Margarita Demjanoka-Skuteļska. Koncerta beigās zāle metās pie skatuves, lai paspiestu roku un nofotografēties kopā ar Adolfo.

-- Mēs jau no paša sākuma plānojam festivālu kā dzīvu organismu, -- stāsta Ilona Anna Kuzņecova. Visas grupas uzstājās bez fonogrammas. Kompānija "Amber Way" ļoti atbildīgi gatavojas jaunajam projektam, neskatoties uz saspringto grafiku. Bija maz laika masveida reklāmas kampaņai, taču mums ir citas prioritātes – neviens skatītājs nedrīkst nožēlot par to, ka ir samaksājis naudu par biļeti. Jo bieži gadās, ka plaša reklāmas kampaņa izveido "skaistu iesaiņojumu", bet paši organizatori nerūpējās par satura "garšas īpašībām". Ir jāsaprot, ka reklāmas izdevumi ir iekļauti biļetes cenā. "Amber Way", tieši pretēji, vispirms domā par "saturu", līdz ar to, diemžēl, zālē ir brīvas vietas, bet klātesošo skatītāju emocijas pilnībā aizpilda tukšumu.

-- Jā, labs projekts maksā attiecīgu naudu, -- saka festivāla organizators Vladimirs Kuzņecovs. - Bet jādara tā, lai pēc koncerta beigām skatītājam gribētos atgriezties uz pāris stundām atpakaļ, lai to noskatīties vēlreiz! Labāk vairāk ieguldīt skaistajā skatuvē, skaņā, gaismās, specefektos un mākslinieku honorāros, nekā plaša mēroga reklāmā, lai "piespiestu" skatītāju iegādāties biļetes! Vislabākā reklāma ir – skatītāju emocijas, ar kurām tiem gribās pēc koncerta dalīties ar ģimeni, draugiem un kolēģiem par redzēto. Tukšas vietas zālē mūsu pasākumos -- tā ir potenciālo skatītāju "pazaudēta iespēja" iegūt milzīgu pozitīvu uzlādi, un pēc tam ilgi atcerēties redzēto un dzirdēto. Neviens videoieraksts, pat vislabākās kvalitātes, nekad nevar nodot dzīvā koncerta uztvēršanu.

Festivāls paplašinās ģeogrāfiju. Nākamajā gadā kompānija "Amber Way" plāno organizēt jau divus festivālus "Grand Tribute Show" un "Jūras Pērle". Visi kompānijas projekti ir radoši un pat visas pārdotās biļetes nenosegs izdevumus par pasākumu sagatavošanu un rīkošanu, bet nauda, ieņēmumi par biļetēm, arī ir ļoti svarīga, lai veidotu projektu budžetu. Tāpēc nav jāgaida festivālu sākumu, akcijas vai atlaides (to nebūs – tā ir principiāla organizatoru pieeja), bet iegādāties biļetes laicīgi, lai palīdzētu ātrāk sākt sagatavoties plānotiem projektiem un padarīt tos vel iespaidīgākus.

Kompānija plāno aicināt pasaules līmeņa zvaigznes – māksliniekus, dziedātājus, komponistus. Protams, tas ir pilnīgi cits budžets, kurš paredz piesaistīt sponsorus un veikt papildus ieguldījumus. Šeit varētu pievienoties, gan vietējie un ārvalstu uzņēmēji, gan valsts un pašvaldību institūcijas, lai veicinātu Jūrmalas un Latvijas zīmolu atpazīstamību pasaulē. Un vēlētos, lai katrs nākamais festivāls būtu "par vienu pakāpinu" augstāks par iepriekšējo.

Lai mūsu Jūrmala ar jaunu zīmolu "Grand Tribute Show" un jau iemīļota festivāla "Jūras Pērle" paliktu par spilgtu parādību mūzikas, teātra un kino festivālu pasaulē.

Inga Pavlova