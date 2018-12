Tuvāko gadu tendences un uzdevumi iesaiņojuma tirgū

Aizejošajā gadā gan Latvijā, gan visā pasaulē daudz uzmanības tika pievērsts vides aizsardzībai. Tika pieņemti vairāki ļoti svarīgi lēmumi, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un resursu saglabāšanu, kā arī apkarotu preču viltošanu. Maijā tika apstiprināta ES aprites ekonomikas direktīva, kurā liela uzmanība ir veltīta bioloģiski noārdāmiem vai pārstrādājamiem atkritumiem. Sakarā ar to Latvijā tikai veikti grozījumi Iepakojuma likumā, kas paredz ievērojami samazināt plastmasas maisiņu patēriņu. "2019. gadā šī tendence ne tikai turpināsies, bet arī pastiprināsies," ir pārliecināta viena no Eiropas lielākajiem elastīgā iesaiņojuma ražotājiem "Immer Group" prezidente Irina Mirošņika.

Jaunajā gadā elastīgā iesaiņojuma tirgū ir gaidāma vairāku pilnīgi jaunu un galapatērētājiem ļoti noderīgu tehnoloģiju izmantošana. "Mēs vairāk nekā 30 gadus strādājam dzērienu un pārtikas produktu, dzīvnieku barības, higiēnas līdzekļu, sadzīves ķīmijas un celtniecības materiālu elastīgā iesaiņojuma ražošanas jomā, tāpēc varam diezgan precīzi prognozēt turpmākās tendences visā pasaulē," stāsta I. Mirošņika.

Pirmā tendence: atkritumu daudzuma samazināšana un draudzīgums dabai. Mūsdienu cilvēks rada arvien vairāk atkritumu — tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam atkritumu apjoms pieaugs par 81 %. Tāpēc pasaules līderi ir pieteikuši karu atkritumiem, cenšoties pēc iespējas palielināt pārstrādi, kā arī bioloģiski noārdāmu materiālu ražošanu. Tomēr vienreizlietojamās plastmasas īpatsvars atkritumos turpina palielināties, un tai ir jāatrod aizstājējs. ""Immer Group" aktīvi pēta šo jautājumu, un mēs jau esam gatavi piedāvāt alternatīvas. Drīzumā mēs ceram visus klientus nodrošināt ar iesaiņojumu no monostruktūrām, bet nākotnē — ar bioloģiski noārdāmu un kompostējamu iesaiņojumu," stāsta Irina Mirošņika. Atkarībā no biezuma izstrādātās bioloģiski noārdāmās plēves sadalās ogļskābajā gāzē, ūdenī un humusā tikai 6–12 mēnešu laikā. Jaunums jau ir saņēmis Eiropas sertifikātus "OK compost HOME" un "OK compost INDUSTRIAL", kas apliecina, ka šo materiālu var sadalīt gan mājas, gan rūpnieciskos apstākļos. "Rūpes par dabu mums ir ļoti svarīgas, tāpēc mūsu iesaiņojuma materiāli ir pārstrādājami," piebilst uzņēmuma prezidente.

Otrā tendence: pārtikas taupīšana. Iniciatīva "Save Food", kurā piedalās "Immer Group", ir publicējusi datus, kas liecina, ka trešdaļa visu pārtikas produktu iet zudumā — tiek izmesta vai sabojājas. Naudas izteiksmē tas ir aptuveni triljons ASV dolāru gadā. "Iedziļinieties šajos satriecošajos skaitļos. 11 % iet zudumā audzēšanas un apstrādes posmā, 19 % — ražošanā, 12 % — ēdiena gatavošanā un piegādē, 5 % — glabāšanas posmā mazumtirdzniecības uzņēmumos, un vēl 53 % iet zudumā mājsaimniecībās. Zinātnieki ir pārliecināti, ka pat ne ar trešdaļu, bet tikai ar ceturtdaļu šīs pārtikas pietiktu, lai visā pasaulē atrisinātu sasāpējušo badacietēju problēmu," komentē Irina. "Tāpēc turpmāk produktu un iesaiņojuma ražotājiem ir aktīvāk jāstrādā, lai samazinātu šos zudumus. Pareizs iesaiņojums ļauj ievērojami samazināt zudumus visos šajos posmos."

Trešā tendence: glabāšanas laika pagarināšana bez konservantu izmantošanas. Milzīgs daudzums produktu sabojājas, pirms tos paspēj izlietot, tāpēc ir jārisina arī šī problēma, turklāt bez ķīmisku piedevu izmantošanas. Jau ir izstrādāti alternatīvi varianti, kas ievērojami pagarina preču glabāšanas laiku. Eksperte apgalvo, ka 0 līdz +25 °C temperatūrā pienu elastīgajā iesaiņojumā var glabāt veselas 90, nevis tikai trīs dienas, biezpiena glabāšanas laiks pieaug trīs reizes — no septiņām līdz 21 dienai. Majonēze elastīgajā iesaiņojumā ir svaiga 90, nevis parastās 30 dienas, un nav jāizmanto konservanti. Tas ir svarīgi ne vien galapatērētājiem, bet arī ražotājiem, jo ļauj produktus ilgāk turēt veikalu plauktos un transportēt uz attāliem pasaules nostūriem. Turklāt elastīgo iesaiņojumu var viegli atkārtoti aizvērt, tāpēc produkti nepieņem smakas, kas ir raksturīgas ledusskapim un tajā glabātajam ēdienam.

Ceturtā tendence: produktu īpašību aizsardzība. Ierastie iesaiņojuma varianti nepietiekami efektīvi aizsargā produkciju. Piemēram, kartons un papīrs nepasargā produktus no mitruma, šķidrumiem un netīrumiem, tādējādi apdraudot patērētāju veselību. "Bezpeļņas pārtikas produktu uzraudzības organizācija "Foodwatch" ir noteikusi minerāleļļas atliekas pārtikā. Izrādījās, ka 28,7 % produktu ir piesārņoti ar minerāleļļas aromātiskajiem ogļūdeņražiem (MOAH), bet 84,1 % preču ir atrodami piesātinātie ogļūdeņraži (MOSH). Visneaizsargātāko produktu vidū ir rīsi, kvieši, manna, makaroni un šokolāde," komentē I. Mirošņika. "Patērētāji, protams, nezina, ka viņi lieto ar nepiederīgām ķīmiskām vielām piesārņotu pārtiku, bet apzinīgiem ražotājiem noteikti ir jāmeklē alternatīvi iesaiņojuma veidi, kas garantē nepieciešamās barjerīpašības un aizsardzību."

Piektā tendence: efektīva loģistika. Ne mazāk svarīgs ir loģistikas jautājums. Kā samazināt izmantoto furgonu un kravas automobiļu skaitu un tādējādi arī kaitīgo atgāzu apjomu? "Šīs problēmas atrisināšana nodrošina vairākus ieguvumus. Pirmkārt, samazinās degvielas patēriņš un ar to saistītā atgāzu izplūde. Otrkārt, var efektīvāk izmantot darbaspēku, jo 10 šoferu vietā ir vajadzīgs tikai viens. Treškārt, samazinās slodze uz pilsētas ielām, it sevišķi sastrēgumstundās. Ar šo problēmu mēdz cīnīties, aizliedzot vai ievērojami sadārdzinot iebraukšanu pilsētas centrā, taču cīņā ar intensīvu satiksmi ļoti efektīva var būt arī tāda nestandarta metode, kāda ir pareiza iesaiņojuma izvēle saviem ražojumiem," stāsta "Immer Group" prezidente. "Atrisināsim vienkāršu uzdevumu. Lai aizvestu 1000 kg sarkanās mērces, to var iepildīt stikla pudelēs, kas pašas sver 837 kg, polimēra pudelēs (96 kg) vai elastīgajā iesaiņojumā, kura masa ir 42 kg, kas ir gandrīz 20 reižu mazāk par stikla taras masu. Katrā gadījumā materiālo un ekoloģisko zaudējumu līmenis būs ļoti atšķirīgs." Ir svarīga ne tikai iesaiņojuma masa, bet arī apjoms: tukša stikla tara aizņemtu 2,6 m3 noliktavas telpas, savukārt elastīgais iesaiņojums aizņemtu tikai 0,042 m3. Lai pārvadātu tik daudz tukšas stikla taras, ir vajadzīgi 26 furgoni, bet, izmantojot elastīgo iesaiņojumu, tikai viens."

Sestā tendence: viltojumu apkarošana. Ne pirmo gadu visā pasaulē aug neiecietība pret visdažādākajiem viltojumiem un krāpšanu. Piemēram, Latvijā valsts institūcijas un komercdarbības pārstāvji ir apvienojušies kampaņā #Atkrāpies!, kuras mērķis vispirms bija apkarot nodokļu nemaksāšanu, otrajā posmā — viltotas preces, bet pašlaik — krāpšanu darba attiecībās. "Visi iespēju robežās cenšas cīnīties ar negodīgu konkurenci," norāda Irina Mirošņika. "Pēdējā laikā ir bijis daudz skaļu skandālu, kad vienam un tam pašam pārtikas produktam dažādās ES valstīs ir atšķirīga garša. Viltojumu īpatsvars pasaulē veido 2,5 % no importa apjoma, bet Eiropas valstīs divas reizes vairāk — 5 %. Tas ne tikai kaitē uzņēmējdarbībai, bet arī apdraud patērētāju veselību." "Immer Group" prezidente piebilst: "Mūsu uzņēmumam ir gatavi krāpšanas apkarošanas risinājumi, turklāt galapatērētāji tos var ļoti vienkārši izmantot. Pastāv trīs preču aizsardzības veidi, kas ļauj noskaidrot, vai mēs turam rokās oriģinālu vai viltojumu." Virspusējais aizsardzības līmenis izpaužas hologrāfisko uzlīmju, aizsargkrāsu un kvadrātkodu izmantošanā. Iebūvētais līmenis ir speciālo krāsu, DOT kodu, RFID birku vai personalizētas apdrukas izmantošana. Specializētais preču aizsardzības līmenis ir tehnoloģija "Track & Trace", kas ļauj nolasīt informāciju par preci, izmantojot mobilo lietotni. Tas palīdz aizsargāt zīmolu, izsekot piegādes ķēdei un uzreiz noteikt viltojuma atrašanās vietu.

"Kvadrātkods ir funkcija ar ļoti lielu potenciālu, jo ļauj novirzīt lietotājus faktiski uz jebkādu saturu. Var ne tikai uzreiz pāriet uz ražotāja vietni un pārliecināties, ka prece ir oriģināla, bet arī noskatīties, piemēram, videorecepti, kurā ir izmantots šis produkts. Bērnu preces var papildināt ar animācijas īsfilmām. Turklāt var ļoti ātri reģistrēt lietotājus datubāzē, lai vairs nebūtu jāpiesakās vietnē un jāaizpilda garas veidlapas. Tas ir, šajā virzienā ražotājus ierobežo tikai viņu iztēle," stāsta Irina Mirošņika.

Pasaule visapkārt strauji mainās. Un jau pēc pāris gadiem mēs varēsim praktiski pārliecināties, vai "Immer Group" prezidentes prognozes piepildās.