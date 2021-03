Uzņēmuma vērtēšana - nepieciešamība vai formalitāte - skaidro Auctus Capital

Uzņēmuma jeb biznesa vērtēšana saistās ar virkni pasākumu, kas kompleksi tiek īstenoti pie biznesa darījumu veikšanas. Kas ir šie darījumi, un cik izšķiroša loma tieši uzņēmuma vērtēšanai var būt katrā no konkrētajiem gadījumiem, skaidro Auctus Capital vecākā finanšu analītiķe – Natlalja Sniega.

Nepieciešamība pēc biznesa vērtēšanas var rasties vairākās situācijās – gan apsverot domu par uzņēmuma pirkšanu - pārdošanu, gan gadījumos, kad plānota investora piesaiste, kā arī stratēģiskās plānošanas vajadzībām, lai labāk orientētos tirgū, un pilnvērtīgāk veidotu nākotnes plānus.

Ir situācijas, kad biznesa vērtēšana ir obligāts solis. Viens no tiem ir biznesa darījumu plānošana – lemjot gan par uzņēmuma pārdošanu, pirkšanu vai apvienošanos, gan par investora piesaisti. Vērtējums būs nepieciešams, lai korekti noteiktu vēlamo darījuma cenas diapazonu. Vērtējums palīdzes arī novērst situāciju, kad investors ir ieinteresēts un gatavs darījumam, bet darījums netiek realizēts esošo īpašnieku nepamatota priekšstata par uzņēmuma vērtību dēļ, vai arī puses nespēj pietiekami argumentēt piedāvāto darījuma cenu. Ņemot vērā, ka uzņēmuma pārdošana un investoru piesaiste mēdz būt laikietilpīgs process, var rasties vajadzība pēc kāda laika pārskatīt iepriekš noteikto uzņēmuma vērtību. Parasti to ietekmēs uzņēmuma spēja sasniegt rezultātus saskaņā ar nosprausto budžetu un vadības plāniem.

Biznesa vērtējums var būt arī formalitāte, ja runa ir par stratēģisko plānošanu. Atkarībā no uzņēmuma īpašnieku nākotnes mērķiem, šeit var būt arī pietiekams indikatīvs, aptuvens vērtējums.

Auctus Capital praksē ir bijuši dažādi gadījumi, kad vērtējums bijis kā nepieciešamība. Piemēram, vērtējums tika veikts mazākuma akcionāru interesēs. Situācijā, kad vairākuma akcionārs piedāvā atpirkt mazākuma akcionāram piederošās uzņēmuma daļas, pusēm mēdz atšķirties uzskati par šo daļu vērtību. Neatkarīgs vērtējums palīdzēja mazākuma akcionāram argumentēt savu viedokli par daļu cenu un panākt sev labvēlīgākus darījuma nosacījumus.

Gana bieži esam sastapušies ar situāciju, kad viens no diviem uzņēmuma īpašniekiem ir ieinteresēts pārdot savas daļas, bet otrs – nav ieinteresēts tās atpirkt. Cilvēkiem bez pieredzes uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā šī situācija dažreiz šķiet pārlieku grūti atrisināma. Šajā gadījumā lieti noder pieaicināt konsultantus, kas veiks uzņēmuma daļu vērtēšanu un palīdzēs atrast daļu pircēju, sastrukturēt darījumu, atrast nepieciešamo finansējumu darījuma realizācijai. Ir bijuši gadījumi, kad, iesaistoties konsultantam, viens no īpašniekiem maina savu viedokli un nopērk kapitāldaļas no sava bijušā partnera.

Biznesa vērtēšanai pastāv dažādas metodes. Nosakot vērtību, parasti tiek izmantotas vairākas metodes, vēlāk nosakot vidējo svērto vērtību, lai iegūtu maksimāli objektīvu rezultātu un izlīdzsvarotu katras metodes trūkumus. Visbiežāk izmantotās vērtēšanas metodes ir:

Ieņēmumu metode. Šī metode ņem vērā gan vēsturiskos uzņēmuma darbības rezultātus, gan nākotnes prognozes, konvertējot tās šodienas vērtībā.

Salīdzināšanas metode. Vērtības noteikšana balstās uz tirgū notikušu darījumu salīdzināšanu, izvērtējot, cik investori bija gatavi samaksāt par līdzīgiem uzņēmumiem.

Izmaksu metode. Biznesa vērtība tiek noteikta atkarībā no tā, cik lieli ieguldījumi ir nepieciešami, lai no jauna izveidotu līdzīgu uzņēmumu ar visu tā aktīvu bāzi.

Ir situācijas, kad uzņēmumu pirkšanas - pārdošanas vai apvienošanas darījumos, kā arī piesaistot investora finansējumu, biznesa vērtības un līdz ar to arī darījuma cenas precizēšanai tiek veikts uzņēmuma padziļinātās izpētes process jeb due-diligence. Tas ļauj investoram pārliecināties par faktiskās situācijas atbilstību pārrunās iegūtajai informācijai. Piemēram, ja šajā procesā tiek atklāti kādi finanšu riski, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību pēc darījuma noslēgšanas, investors rūpīgi izvērtēs iespējas tos novērst un ar to saistītās izmaksas. Arī potenciālās izmaksas, kas var rasties šo riskus nenovēršot, tiek novērtētas un ierēķinātas cenā.

Biznesa vērtības noteikšanā ir svarīgas ne tikai vērtētāja zināšanas un izpratne par vērtēšanas standartiem un labāko praksi, bet arī faktiska pieredze uzņēmumu pirkšanas - pārdošanas darījumu strukturēšanā, vadīšanā un realizācijā. Tikai iesaistoties reālo darījumu procesos, ir iespējams izvērtēt visas nianses un tirgus specifiskos apstākļus, kas var ietekmēt biznesa vērtību. Auctus Capital profesionāļu komanda noteiks uzņēmuma vērtību un, pēc klienta pieprasījuma, sniegs turpmāku palīdzību vēlamā darījuma vešanas procesā.

