Vai ierastais darba laiks birojā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 vairs nav populārs?

Uzņēmums IWG publicē savas līdz šim lielākās aptaujas rezultātus par elastīgām darba iespējām. Aptaujā piedalījās vairāk nekā 18 000 dažādu nozaru profesionāļi no vairāk nekā 96 valstīm.

Starptautiskā pētījuma rezultāti liecina, ka vairāk nekā divas trešdaļas darbinieku visā pasaulē attālināti strādā katru nedēļu, un vairāk nekā 50 % darbinieku šādi strādā vismaz pusi nedēļas. Tas iezīmē būtisku tendenci nekustamo īpašumu attīstības jomā.

Šādu mobila darbaspēka strauju palielināšanos ir veicinājusi tehnoloģiju attīstīšanās, globalizācija un pārmaiņas darbinieku gaidās — tā savā pētījumā norāda mātes uzņēmumu grupa IWG, kas iekļauj tādus vadošus darba telpu nodrošinātājus kā Regus un Spaces.

IWG publicējis pētījumu, kurā piedalījās vairāk nekā 18 000 komercnozares darbinieku no 96 uzņēmumiem. Pētījumā tika noskaidrots, ka 70 % darbinieku vismaz vienu dienu nedēļā strādā nevis birojā, bet citviet. Vairāk nekā puse darbinieku (53 %) strādā attālināti pusi nedēļas vai vairāk, savukārt vairāk nekā viens no 10 darbiniekiem (11 %) strādā ārpus uzņēmuma galvenā biroja piecas dienas nedēļā.

IWG dibinātājs un vadītājs Marks Diksons (Mark Dixon) komentē: "Cilvēkiem dažādās vietās — no Sietlas līdz Singapūrai, no Londonas līdz Lagosai — vairs nav jāpavada tik daudz laika konkrētā birojā. Mēs ieejam mobila darbaspēka laikmetā, un tas ir ļoti aizraujoši. Ne tikai individuāliem darbiniekiem, bet arī uzņēmumiem. Šī ir milzīga nobīde darba telpu izvēles tendencēs visā pasaulē, un uzņēmumi šobrīd rūpīgi izvērtē, kā šīs pārmaiņas ietekmē viņu korporatīvā nekustamā īpašuma portfeļus."

IWG pētījumā uzņēmumi atzinuši, ka, piedāvājot darbiniekiem elastīgas darba stratēģijas, uzņēmumiem ir izdevies panākt būtiskas priekšrocības:

uzņēmējdarbības izaugsme (no 67 % 2016. gadā līdz 89 % 2018. gadā);

konkurētspēja (no 59 % 2014. gadā līdz 87 % 2018. gadā);

produktivitāte (no 75 % 2013. gadā līdz 82 % 2018. gadā);

labāko speciālistu piesaistīšana un paturēšana (no 64 % 2016. gadā līdz 80 % 2018. gadā);

peļņas palielinājums (83 % 2018. gadā).

Vairākas darbinieku paaudzes visā pasaulē uzskata, ka biroja darbs nozīmē fiksētu vietu ar fiksētu darba laiku no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00. Mūsdienās ļoti daudzi uzņēmumi ievieš būtiski atšķirīgu darba modeli, kas nodrošina priekšrocības gan uzņēmumiem, gan to darbiniekiem.

IWG aptaujā tika konstatēts, ka elastīgas darba iespējas ne tikai samazina laiku, kas nepieciešams regulāriem braucieniem uz darbu un no darba, bet arī uzlabo darba produktivitāti, veicina apmierinātību ar darbu un radošumu, kā arī palīdz paturēt darbā prasmīgus darbiniekus. Šīs priekšrocības papildina finansiālos un stratēģiskos ieguvumus, ko saņem uzņēmumi.

Laimīgāki un produktīvāki darbinieki

Novirze uz elastību darba telpu izvēlē atspoguļo pārmaiņas darbaspēka prasībās un gaidās. 80 % aptaujāto respondentu piekrīt, ka elastīgas darba iespējas palīdz paturēt darbā labākos speciālistus, savukārt 64 % respondentu norāda, ka tagad šo iespēju piedāvā, lai veiksmīgāk nolīgtu jaunus darbiniekus. Vairāk nekā puse respondentu (58 %) piekrīt, ka elastīgas darba iespējas uzlabo darbinieku apmierinātību ar darbu, tā parādot, ka mūsdienās uzņēmumiem ir nepieciešams radīt darbiniekiem tādu darba vidi, kas būs piemērota augstas kvalitātes speciālistu vēlmēm.

Uzņēmumu gūstamās priekšrocības ir acīmredzamas: 91 % respondentu norādīja, ka elastība darba telpu izvēlē palīdz darbiniekiem būt produktīvākiem, atrodoties ārpus biroja.

IWG uzņēmumu grupas izpilddirektors un zīmolu un kopuzņēmumu starptautiskās nodaļas vadītājs Īans Halets (Ian Hallett) komentē: "Jaunas tehnoloģijas sniedz mums iespēju strādāt jebkurā vietā un laikā. Šis ir izaicinājums uzņēmumiem — optimizēt šo jauno darba modeli. Uzņēmumi apzinās elastīgu darba iespēju priekšrocības un to, ka šādas iespējas palīdz uzlabot produktivitāti, apmierinātību ar darbu un sekmēt uzņēmumu sniegumu."

Iespējas pēc pieprasījuma

Aptauja lieliski parāda, ka elastīgas darba iespējas un kopdarba telpu izmantošana vairs nav tikai jaunuzņēmumu raksturīpatnība. Dažādu nozaru pasaules veiksmīgākie uzņēmumi, kā Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle un Uber, jau aktīvi ievieš elastību darba telpu izvēles principos.

Marks Diksons piebilst: "Pārmaiņas tehnoloģiju jomā un digitalizācija ir veicinājušas pieprasījuma pakalpojumu pieaugumu uzņēmējdarbībā, un dažādu lielumu uzņēmumi tiecas arvien biežāk izmantot ārpakalpojumus saviem ar pamatdarbību nesaistītajiem uzdevumiem.

Elastīgas darba iespējas, kas balstās uz profesionālu kopdarba telpu tīklu, ir svarīga tēma, kurai šobrīd sāk pievērsties dažādu specialitāšu uzņēmumu galvenie vadītāji, tajā skaitā risku pārvaldības, uzņēmējdarbības attīstības, personāla vadības, tirgvedības un stratēģijas jomās.

Drīzumā elastīgas darba iespējas kļūs par parastu darbu. Mēs tuvojamies punktam, pēc kura šīs pārmaiņas kļūs neatgriezeniskas."

Redakcionālas piezīmes papildinformācijai:

Vairāk nekā 18 000 dažādu nozaru profesionāļu 96 valstīs piedalījās IWG aptaujā par elastīgām darba iespējām. Parauga segments tika atlasīts no IWG globālās kontaktpersonu datu bāzes, kas ietvēra vairāk nekā 2,1 miljonu vadošo uzņēmēju, vadītāju vai uzņēmumu īpašnieku no visas pasaules. Respondenti tika izvēlēti tiešsaistē 2018. gada janvārī, un kontaktinformācija tika iegūta no datu kopas, ko veidoja klienti, interesenti un uzņēmumu vadītāji no vairāk nekā 100 valstīm. Šo aptauju neatkarīgi vadīja uzņēmums MindMetre Research. Respondentiem tika lūgts sniegt viedokli par priekšrocībām un motivācijas aspektiem, ko nodrošina elastīgas darba iespējas. Plašāka informācija ir pieejama vietnē www.iwgplc.com.

Par uzņēmumu IWG

IWG ir vadošais uzņēmums darba telpu pakalpojumu nodrošināšanā. Mūsu uzņēmumi palīdz vairāk nekā 2,5 miljoniem cilvēku un to uzņēmumiem strādāt produktīvāk. To mēs panākam, nodrošinot profesionālu, iedvesmojošu un sadarbību veicinošu darba telpu, kopienu un pakalpojumu izvēli.

Digitalizācija un jaunas tehnoloģijas pārveido darba pasauli. Cilvēki vēlas iegūt personīgās produktivitātes priekšrocības, dzīvojot un strādājot, kā un kur vien viņi vēlas. Uzņēmumi vēlas iegūt finansiālās un stratēģiskās priekšrocības. Mūsu klienti ir jaunuzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī lieli starptautiskie uzņēmumi. Katram no tiem ir unikāli uzņēmējdarbības mērķi, darbinieki un centieni. Katrs no tiem vēlas, lai darba telpas un kopienas atbilstu viņu vajadzībām. Viņi vēlas iegūt iespēju izvēlēties.

Ar savu uzņēmumu starpniecību mēs piedāvājam šo iespēju un apkalpojam visu darba pasauli: Regus, Spaces, No18, Basepoint, Open Office un Signature. Mēs radām personisku, finansiālu un stratēģisku vērtību jebkura lieluma uzņēmumam. Sākot no pasaules aizraujošākajiem uzņēmumiem un plaši pazīstamām organizācijām līdz privātpersonām un nākamās paaudzes nozaru līderiem. Viņi visi izmanto elastīgu darba iespēju priekšrocības, kas veicina produktivitātes, efektivitātes, izveicības pieaugumu un nodrošina tirgus klātesamību.

Mēs esam sasnieguši neatgriezenisko punktu. Tuvojas darba telpu revolūcija.

Pievienojieties mums vietnē www.iwgplc.com.

Kontaktinformācija:

E-pasts: aiga.steinberga@kpms.lv

Tālr.: +371 29604892