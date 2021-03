'VALPRO': Apdrošinātājs ir blakus pat tad, ja gads paiet zebras zīmē

Metālapstrādes uzņēmumam "VALPRO" pagājušais gads neļāva zaudēt modrību: plīsis cauruļvads, salūzis kompresors, pēc pārsprieguma bojāta biroja tehnika. Darbu šādas likstas apstādināt nespēja, jo uzņēmumam ir tā specifikai atbilstoša Korporatīvā īpašuma apdrošināšana un apdrošinātājs, kas vienmēr ir blakus. "VALPRO" ar "If Apdrošināšanu" veiksmīgi sadarbojas jau 16 gadus.

Turpināt štancēt, metināt un investēt attīstībā

Pagājušais gads daudziem uzņēmumiem bija pārbaudījumiem pilns. "VALPRO" visa gada garumā notika ikdienišķā rosība. "Griezām, štancējām, metinājām, krāsojām, remontējām un, par spīti dažādām bažām, turpinājām investēt "VALPRO" attīstībā. Mums kā lielam ražošanas uzņēmumam ir svarīgi vienmēr būt apdrošinātiem pret dažādiem negadījumiem ražošanā un ar to saistītajām izmaksām. If Apdrošināšanas risinājumi 2020. gadā mums lika justies drošāk, kā arī palīdzēja izvairīties no neparedzētiem izdevumiem," stāsta "VALPRO" Finanšu ekonomiskā dienesta vadītāja Indra Salmiņa.

Pirmā ķibele "VALPRO" notika vēlā pavasarī. Kādu rītu kompresors vairs nedarbojās. Pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas If speciālisti sazinājās ar "VALPRO", lai noskaidrotu notikušā apstākļus. "Ekspluatējot atbilstoši ražotāja norādēm un veicot regulāras apkopes, industriālās iekārtas kalpo pat vairākus gadu desmitus, tomēr arī labi uzturētas iekārtas mēdz salūst – tā arī notika šajā gadījumā," stāsta "If Apdrošināšanas" Korporatīvā īpašuma apdrošināšanas produkta vadītājs Jānis Strods. If speciālisti kopā ar "VALPRO" secināja, ka remonts šoreiz nebūs izdevīgs, un nolēma iegādāties jaunu kompresoru; "If" atlīdzināja radušos zaudējumus 24 tūkstošu eiro apmērā.

"VALPRO" turpināja darbu bez starpgadījumiem līdz brīdim, kad kārtējā vasaras negaisa laikā elektrības pārsprieguma dēļ tika sabojāta uzņēmuma biroja tehnika. "Uzzinot par notikušo, uzreiz piesaistījām "If Apdrošināšanā" strādājošos ekspertus, kam ir liela pieredze ar šāda veida bojājumiem, tādējādi samazinājām atlīdzību lietas izskatīšanas laiku. Izvērtējot bojājuma apmēru, ātri vien secinājām, ka remonts nebūs ekonomiski pamatots, tādēļ atlīdzinājām jaunas biroja tehnikas iegādi," atceras "If Apdrošināšanas" Atlīdzību regulētāja Zaiga Kaire.

Gadu gandrīz izdevās noslēgt bez negaidītiem pavērsieniem. Tomēr tieši pirms Ziemassvētkiem "VALPRO" ražošanas cehā vienai no iekārtām plīsa cauruļvads. Noplūda ķīmiskais apstrādes šķidrums, sabojājot pašas ražošanas telpas, plauktus, produkciju. If eksperti jau tajā pašā dienā devās uz Valmieru, lai veiktu avārijas vietas apsekošanu. Uzņēmuma darbinieki bija reaģējuši operatīvi, samazinot iespējamos zaudējumus. If kompensēja avārijas seku likvidēšanas izmaksas un neatgriezeniski bojāto krājumu iegādes izmaksas nepilnu 14 tūkstošu eiro apmērā.

Vienmēr blakus – gan izšķirošos mirkļos, gan ikdienā

Ilgstošai sadarbībai ar vienu apdrošinātāju noteikti ir ieguvumi. Gadu gaitā veidojas abpusēji lielāka uzticība, mazāk formālu jautājumu, viss norit raitāk. Apdrošinātājs ir iepazinis un labāk izprot klienta darbības specifiku, ir skaidras kontaktpersonas, ar ko sazināties, tas, savukārt, var paātrināt atlīdzību procesus. "Komunikācija ar If darbiniekiem vienmēr ir viegla un patīkama, pretim esam saņēmuši saprotošu attieksmi un ar negadījumiem saistītie izdevumi vienmēr ir atlīdzināti," 16 gadus ilgo sadarbību vērtē Salmiņa.

Apdrošinātājam jāsniedz pārliecība šodien par drošu rītdienu

"Svarīgi, ka pēc dažādām negatīvām situācijām, savstarpēji komunicējot ar If, vienmēr nonākam arī pie secinājumiem par turpmākajiem apdrošināšanas risinājumiem, apdrošināšanas "portfeļa" pārskatīšanu un uzlabošanu," par sadarbības ieguvumiem stāsta Salmiņa. Gadu gaitā uzņēmums ir paplašinājis apdrošināšanas polises pamata segumu. Šie risinājumi tik tiešām ir noderējuši, piemēram, pērn notikušie negadījumi – pārsprieguma un iekārtu salūšanas risks – nav standarta segumā, bet "VALPRO" tie bija iekļauti.

Nebēgt no riska, bet to pārvaldīt un samazināt

"Iespējamo risku apzināšana un darbības to mazināšanai ir uz attīstību vērstu uzņēmumu viens no pamatmērķiem. Mūsu ekspertu laikā gaitā uzkrātā pieredze un zināšanas apdrošināšanas jomā palīdz uzņēmumiem laikus identificēt šos iespējamos riskus. Mēs iesakām, kā tos samazināt, kā arī atlīdzinām zaudējumus, ja tomēr kāds no riskiem ir iestājies," stāsta Strods.

Risku mazināšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ "VALPRO" nopietni pievēršas apdrošināšanai un izvērtē dažādus risku samazināšanas risinājumus un dažādus apdrošināšanas piedāvājumus. "Kā redzams pēc gadiem ilgās sadarbības, esam apmierināti ar "If Apdrošināšanas" sniegtajiem pakalpojumiem, atsaucīgo, profesionālo un kompetento komandu, kā arī palīdzību nestandarta situācijās, tādēļ sadarbības partneri konkrētās apdrošināšanas jomās neesam mainījuši," novērtē Salmiņa. Uzņēmuma līdzšinējā pieredze rādot, ka If ir uzticams un drošs biznesa partneris ar starptautisku pieredzi, ko var izmantot iespējamo risku samazināšanai. Ko nesīs šis gads "VALPRO", tāpat kā daudzi citi uzņēmumi, nezina, taču ir jomas, par ko viņi esot droši, pateicoties veiktajai apdrošināšanai.

SIA "VALPRO" ir metālapstrādes uzņēmums Valmierā, kas ražo ugunsdzēsības aparātu korpusus un to sastāvdaļas, metāla kannas un to aksesuārus, kā arī sniedz pakalpojumus gāzes balonu atbilstības pārvērtēšanā un inspicēšanā. Uzņēmuma neto apgrozījums pagājušajā finanšu gadā bija 17.2 miljoni eiro.

"If Apdrošināšana" patiesi rūpējas par klientiem, piedāvājot piemērotākos apdrošināšanas risinājumus uzņēmumiem. Tādējādi klienti var uzdrošināties uzņemties riskus un veidot savu biznesu, ieguldot tajā nepieciešamos resursus. Mēs vienmēr esam klientiem blakus un, ja kas gadās, esam gatavi palīdzēt.