Veselība & labklājība: ieguldījumiem pievilcīgākās veselības aprūpes nozares akcijas

Covid-19 pandēmijas laikā, palielinoties ierobežojumiem un mazinoties klātienes pakalpojumu pieejamībai, ievērojami attīstījās digitālā veselības nozare un pieauga telemedicīnas pakalpojumu izmantošana. Telemedicīnas pakalpojumi ieguva popularitāti, jo tie ļauj attālināti sniegt medicīniskos pakalpojumus, aprūpi un klīniskos pakalpojumus, izmantojot tehnoloģijas. Pakalpojumu dažādošana ļauj vieglāk sasniegt ārstus un saņemt aprūpi, samazina ne tikai kopējās veselības aprūpes izmaksas, bet arī nevajadzīgus un steidzamus neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumus. Daudzas Eiropas Savienības dalībvalstis savu atveseļošanās plānu ietvaros turpmākajos gados investēs veselības digitalizācijas projektos. Lēmumu pieņēmēji telemedicīnu uzskata par svarīgu ieguldījumu prioritāti un pamatu digitalizācija.

Pieaugot pieprasījumam un attīstoties telemedīcīnas pakalpojumiem, pakāpeniski pieauguši ieguldījumi nozarē. Digitālā veselības nozare ir kļuvusi investoriem pievilcīga un ieguldījumu apmērs tajā pieaug. Maksims Manturovs (Maxim Manturov), Freedom Finance Europe investīciju pētījumu vadītājs dalās ieteikumos, kādi faktori jāņem vērā pirms ieguldījumu veikšanas uzņēmumos un apskata potenciālās investīciju idejas.

Vēlies investēt? Izvērtē potenciālo investīciju subjektu

Meklējot ieguldījumiem pievilcīgākās un labākās veselības aprūpes nozares akcijas, svarīgi novērtēt uzņēmuma izaugsmes potenciālu. Uzņēmuma izaugsmes apmērs ir viens no svarīgākajiem apsvērumiem, jo tieši tas ietekmēs un noteiks akciju cenu virzību nākotnē. Potenciālajam investoram jo īpaši būtu jāpievērš uzmanība tam, cik ātri pēdējos gados pieaugusi peļņa. Mēs visi zinām, ka pagātnes darbības negarantē rezultātus nākotnē, taču, ja uzņēmums iepriekš nav palielinājis savus ienākumus, maz ticams, ka tas notiks nākotnē. Uzņēmuma prezentācijas, kas paredzētas investoriem, ļauj vairāk izpētīt to darbības stratēģiju un potenciālā tirgus apjomu. Vērtīgi ir arī iegūt informāciju par uzņēmuma konkurentiem, lai salīdzinātu abu stratēģijas.

Uzņēmuma finansiālie rādītāji sniedz informāciju par tā stabilitāti un ilgtspēju. Ideāli, ja uzņēmums jau ir rentabls. Ja nē, tam vajadzētu būt skaidrai stratēģijai, kā paredzamā laika posmā kļūt rentablam. Turklāt būtu labi zināt, kādi finanšu resursi ir uzņēmuma rīcībā, kas iekļauj arī naudas ekvivalentus un īstermiņa ieguldījumus. Šī informācija ir pieejama ceturkšņa vai gada pārskatos. Protams, jo uzņēmumam vairāk naudas, jo labāk. Brīvā naudas plūsma (FCF) ir arī ļoti svarīgs uzņēmuma finansiālā stāvokļa rādītājs. Būtībā tie ir līdzekļi, kas palikuši pēc operacionālajiem un kapitāla izdevumiem. Jo lielāks FCF, jo uzņēmums atrodas labākā finanšu pozīcijā.

Ir daudz koeficientu, kas jāizvērtē, lai pārliecinātos, ka akciju cena patiešām ir tā vērta. Vispopulārākais koeficients ir cena pret peļņu (P/E jeb price to earnings), kas mēra akciju cenu attiecību pret peļņu noteiktā laika periodā. Pastāv arī šī koeficienta variācijas, kas mēra pagātnes darbību, piem. 12 mēnešu periodā, kā arī nākotnes P/E, kas atspoguļo sagaidāmo rezultātu nākamajos 12 mēnešos. Šis rādītājs var būt visnoderīgākais, lai izvērtētu strauji augošās akcijas veselības aprūpes nozarē. Iespējams arī salīdzināt P/E ar citu tās pašas nozares akciju cenu, kas ļaus redzēt, vai attiecīgā akcija ir par zemu vai par augstu. Tomēr, ja P/E rādītājs attiecīgajam uzņēmumam ir augstāks nekā konkurentiem, tas nenozīmē, ka akcijas nav vērts iegādāties. Iespējams, gluži pretēji, tām ir lielāks potenciāls nekā jebkuram citam nozares uzņēmumam. Cenas / peļņas attiecībā pret izaugsmi jeb PEG (price/earnings-to-growth) ir vēl viens svarīgs rādītājs. Tas parasti mēra paredzamo izaugsmi pēc pieciem gadiem. Akcijas ar zemu PEG (īpaši, ja tas ir mazāks par 1,00) būtu uzskatāmas par labāku pirkumu nekā akcijas ar augstāku PEG.

Dažu veselības aprūpes akciju īpašnieki saņem dividendes, t.i., daļu no uzņēmuma peļņas. Dividendes var palielināt kopējo peļņu, ko investors saņem no akciju īpašumtiesībām. Dividenžu ienesīgums parāda procentuālo daļu no pašreizējās akcijas cenas, kas saistīta ar ikgadējo dividenžu izmaksu. Pastāv arī koeficients, kas mēra dividendes procentos no uzņēmuma peļņas un parāda, cik liela daļa uzņēmuma naudas tiek izmantota dividenžu segšanai. Jo zemāka ir izmaksu attiecība, jo lielāka ir iespējamība, ka uzņēmums varēs turpināt izmaksāt dividendes.

Kur investēt?

Saskaņā ar freedom24.com – tiešsaistes akciju tirdzniecības platformu, top trīs pievilcīgākās veselības aprūpes nozares akcijas 2021. gadā ir:

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) – uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē un izstrādā, ražo un tirgo zāles dažādu slimību ārstēšanai. Investīciju banku prognozētā vidējā mērķa cena ir 710 ASV dolāru, pieauguma potenciāls tiek lēsts 29% apmērā;

– uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē un izstrādā, ražo un tirgo zāles dažādu slimību ārstēšanai. Investīciju banku prognozētā vidējā mērķa cena ir 710 ASV dolāru, pieauguma potenciāls tiek lēsts apmērā; Medtronic Plc (MDT) ir medicīnas tehnoloģiju uzņēmums, kas izstrādā, ražo, izplata un tirgo zāles, ko paredzēts ievadīt ar ierīcēm un sniedz ar to saistītus pakalpojumus. Ņemot vērā, ka investīciju banku prognozētā vidējā mērķa cena ir 149,3 ASV dolāru, izaugsmes potenciāls var sasniegt 19,4%;

CVS Health Corp. (CVS) – mazumtirdzniecības aptieku, tiešsaistes aptieku tīkls un aptieku pabalstu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs. Ar vidējo mērķa cenu 100 ASV dolāru apmērā, uzņēmuma akcijas var pieaugt par 19,6%.

Top trīs nepietiekami novērtētās, bet ieguldījumu vērtās veselības aprūpes nozares akcijas:

Atea Pharmaceuticals, Inc. (AVIR) ir biofarmācijas uzņēmums, kas fokusējas uz pretvīrusu zāļu atklāšanu, izstrādi un tirdzniecību pacientiem ar vīrusu infekcijām. Investīciju banku norādītā vidējā mērķa cena ir 57,5 ASV dolāru, pieauguma potenciāls ir 35,7% .

ir biofarmācijas uzņēmums, kas fokusējas uz pretvīrusu zāļu atklāšanu, izstrādi un tirdzniecību pacientiem ar vīrusu infekcijām. Investīciju banku norādītā vidējā mērķa cena ir 57,5 ASV dolāru, pieauguma potenciāls ir . American Well Corp. (AMWL) nodrošina tiešsaistes medicīnas pakalpojumus, piedāvājot vienotu platformu, lai atbalstītu telemedicīnas nozares vajadzības. Ar vidējo mērķa cenu 16,2 ASV dolāru, uzņēmuma akcijas var pieaugt par 94% .

nodrošina tiešsaistes medicīnas pakalpojumus, piedāvājot vienotu platformu, lai atbalstītu telemedicīnas nozares vajadzības. Ar vidējo mērķa cenu 16,2 ASV dolāru, uzņēmuma akcijas var pieaugt par . 1Life Healthcare, Inc. (ONEM) vada primārās veselības aprūpes platformu One Medical, kura ir pieejama tikai tā abonementu lokam. Investīciju banku prognozētā vidējā mērķa cena ir 35,8 ASV dolāri un izaugsmes potenciāls var sasniegt 78,5%.

Pirms investē – izvērtē riskus

Ieguldījumi jebkura veida akcijās rada zināmu risku, jo konkurenti var radīt produktus vai pakalpojumus, kas tirgū būs veiksmīgāki. Jāņem vērā, ka attiecībā uz veselības aprūpes nozari pastāv dažādi šai nozarei raksturīgi riski. Piemēram, nozare ir stingri reglamentēta, zāļu un medicīnas ierīču ražotāji var nesaņemt nepieciešamās licences vai apstiprinājumus jaunu produktu tirdzniecībai, savukārt izmaiņas regulējumā var radikāli ietekmēt veselības aprūpes nozares akciju izaugsmes potenciālu. Tāpat daudzi nozares uzņēmumi saskaras ar nopietniem tiesvedības riskiem. Piemēram, biofarmācijas uzņēmumus, medicīnas ierīču ražotājus un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus var saukt pie atbildības, ja pacienti uzskata, ka to ražotie vai izplatītie produkti un pakalpojumi kaitē viņu veselībai. Turklāt veselības aprūpes nozares uzņēmumiem jāpārliecina veselības apdrošināšanas kompānijas un valsts aģentūras maksāt par saviem produktiem. Gadījumā, ja netiek saņemts apstiprinājums par kompensāciju izmaksu, uzņēmumu izaugsmes potenciāls var samazināties.

