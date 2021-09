Work[IT] – lielākais IT karjeras maiņas pasākums Latvijā jau šonedēļ

Šī gada 25. septembrī RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O telpās (Durbes ielā 4, Rīgā) no pulksten 10.00 līdz 16.00 notiks lielākais IT karjeras pasākums Latvijā – Work[IT], vienuviet pulcējot nozīmīgākos IT nozares darba devējus un vairāk nekā 1000 darba meklētājus. Pasākumu jau otro gadu organizē karjeras maiņas skola pieaugušajiem "Riga Coding School", lai palīdzētu risināt darbinieku meklēšanas problēmas IT sfērā. Sarunā par aizspriedumiem, kas saistās ar darbu IT jomā, kā arī izaicinājumiem, kas saistās ar karjeras maiņu pieaugušā vecumā – "Riga Coding School" vadītāja Annu Aili.

Anna, pastāsti, lūdzu, par Work[IT] – kam tas varētu būt interesants?

Šobrīd IT jomā Latvijā ir vairāk nekā 800 brīvu vakanču. Tāpēc šo pasākumu jau otro gadu pēc kārtas organizējam, lai pieaugušajiem, kuri vēlas uzsākt jaunu karjeras ceļu, dotu pozitīvu impulsu par darba maiņu IT nozarē un parādītu, cik patiesībā IT joma ir atvērta un pieejama ikvienam. Work[IT] ietvaros cilvēkiem būs iespēja satikt potenciālos darba devējus un pārbaudīt savas spējas dzīvē, izmēģinot darba interviju simulāciju, kā arī uzzināt, kas nepieciešams, lai uzsāktu darbu kādā no vadošajiem IT nozares uzņēmumiem Latvijā un nodibinātu tālākajai karjeras izaugsmei noderīgus kontaktus.

Vai vari minēt darba devējus, kas būs pārstāvēti šajā pasākumā?

Šobrīd dalību apstiprinājuši tādi uzņēmumi kā "TietoEvry", "Cognizant", SEB banka, "CtCo", "Magebit", "Eleving Group", "MapOn" un citi, kuri vēlas dalīties ar būtisku informāciju par sevi un darbu IT jomā, kā arī palīdzēt cilvēkiem noorientēties, kādi ir soļi, lai savu karjeru turpinātu tieši IT jomā.

Kas ir tas, ko savos potenciālajos darbiniekos meklē IT uzņēmumi? Vai tiešām jābūt nesabiedriskam matemātikas ģēnijam, lai IT jomu sauktu par savējo?

Jā, patiešām, priekšstats par IT nozarē strādājošu cilvēku bieži vien saistās ar ļoti specifiskām zināšanām programmēšanā, izcilību matemātikā un rakstura noslēgtību. Tomēr darba devēju un personāla speciālistu skatījums uz IT uzņēmumā vēlamo darbinieku ir krietni atšķirīgs. Kā atklāj šogad veiktais pētījums*, – cilvēkam, kurš pēc pārkvalifikācijas grib strādāt IT nozarē, bez tehniskajām zināšanām ir jābūt apveltītam ar tādām kvalitātēm kā interese par izvēlēto jomu un karjeras virzienu, vēlmei pilnveidoties, interese par inovācijām un radošums.

Vienlīdz svarīgas ir arī sociālās prasmes, kas ļauj prognozēt potenciālā darbinieka attiecības ar kolēģiem. Runa ir par toleranci pret atšķirīgo, par pozitīvu un labsirdīgu attieksmi pret cilvēkiem, par spēju sadarboties un konstruktīvi risināt domstarpības, problēmas. Darba devēji pievērš uzmanību arī cilvēka personiskajām vērtībām, domāšanas elastīgumam, vēlmei uzņemties iniciatīvu, patstāvībai (ikdienas darbā, problēmu risināšanā), kā arī spējai ātri pielāgoties darba vides mainīgajām prasībām.

Domāju, ka vēl viens izplatīts priekšstats par IT nozari ir tāds, ka tajā strādā tikai vīrieši. Vai tas atbilst patiesībai?

Tas ir vēl viens mīts! "Riga Coding School" ir programmas kā, piemēram, web dizaina apmācības, kurās lielākā daļa apmeklētāju ir tieši sievietes. Turklāt tā kā darbs IT nozarē iespējams attālinātā režīmā, un pieļauj dažādus variantus arī darba laikā ziņā, piemēram, strādāt nepilnu laiku vai uz projektu bāzes – šī ir lieliska iespēja apgūt jaunas zināšanas, celt savu profesionālo kvalifikāciju un palielināt ienākumus arī jaunajām māmiņām.

Ar ko īsti nodarbojas "Riga Coding School"?

Mēs esam karjeras maiņas skolas pieaugušajiem, kas palīdz apgūt jaunas profesionālās iemaņas, lai palīdzētu uzsākt darbu IT nozarē. Mums ir patiešām svarīgi palīdzēt mūsu studentiem iegūt gan jaunas tehniskās zināšanas, gan arī palīdzēt visā karjeras maiņas procesā – konsultējot par CV un LinkedIn profila izveidi, sagatavoties interviju jautājumiem, kā arī palīdzēt pēc iespējas ātrāk atrast prakses vai darba vietu kādā no mūsu partneruzņēmumiem.

Ar ko atšķiraties no, piemēram, augstskolas, kurā var studēt programmēšanu?

Esam izteikti praktiski orientēta mācību iestāde – visi mūsu pasniedzēji ir praktizējoši profesionāļi, kas koncentrētā formā iedod visas aktuālākās zināšanas un prasmes, lai cilvēks varētu uzsākt darbu IT jomā. Turklāt, ņemot vērā, ka lielākā daļa mūsu audzēkņu ir strādājoši ģimenes cilvēki ar bērniem, arī apmācības organizējam maksimāli koncentrēti un laikos, kas der šajā dzīves posmā.

Kā notiek apmācības "Riga Coding School"?

Apmācības organizētas pēc 3x3 principa: tās notiek trīs reizes nedēļā pa trim stundām vakaros pēc darba laika. Protams, ir arī mājasdarbi un gala projekta darbs, tāpēc kopumā ieteiktu rēķināties ar 12 līdz 15 stundām nedēļā, ko veltīt mācībām vidēji divu mēnešu garumā. Nodarbības šobrīd notiek attālināti, bet pamazām sākam plānot atgriezties arī klātienes apmācību režīmā, un mācību noslēgumā mūsu absolventi saņem skolas sertifikātu, ko atzinīgi novērtē arī profesionālajā vidē.

Kur strādā jūsu programmu absolventi?

Mūsu absolventus var sastapt visu lielāko IT jomas uzņēmumu rindās – sākot no "Accenture", "Codex" un LMT, beidzot ar "Printful", "Atea" un "Visma". Ir milzīgs gandarījums, kad redzam, ka cilvēki, kas sevi izsmēluši vienā jomā – pārdošanā, loģistikā, telemārketingā vai viesmīlībā –, pēc "Riga Coding School" kursu absolvēšanas iegūst ne tikai jaunas zināšanas, bet arī jaunu elpu un karjeras ceļu, kas viņus tiešām aizrauj un motivē.

Vai vari nedaudz vairāk pastāstīt par "Riga Coding School" pasniedzējiem?

Tie ir savas jomas profesionāļi, kas ikdienā katrs strādā ar konkrētu programmēšanas valodu. Tāpēc arī mūsu nodarbības ir izteikti praktiskas – lai cilvēkiem nodrošinātu nepieciešamo prasmju kopumu veiksmīgam ikdienas darbam. Vērts atzīmēt, ka mūsu pasniedzēji bieži ir arī tie cilvēki uzņēmumos, kas piedalās jaunu darbinieku atlasē, tāpēc jau savās nodarbībās iestrādā to, kas nepieciešams jaunam darbiniekam IT jomā. Daudzi mūsu pasniedzēji paši programmēšanu apguvuši pašmācības ceļā, tāpēc ļoti labi zina, kā tas ir – sākt veidot karjeru IT jomā no nulles. Mūsu mācībām ir cilvēcisks mērogs, un ļoti skaidrs mērķis – īsā laika sprīdī sagatavot darbam gatavu cilvēku IT jomā.

Kā pieteikties mācībām un dalībai Work[IT]?

Gan mācību programmām, gan pasākumam šobrīd iespējams pieteikties mūsu mājaslapā: www.rigacoding.lv

Sarunas noslēgumā gribu tev pavaicāt vienu lietu – arī tu pati esi piemērs diezgan radikālai karjeras maiņai. Vai vari pastāstīt, kā nonāci līdz darbam "Riga Coding School"?

Jā, patiešām – mana līdzšinējā pieredze saistīta ar darbu M&A jeb uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumu konsultāciju jomā. Tomēr dzīve ir neparedzamu pārsteigumu pilna, un viens no tiem bija piedāvājums uzņemties "Riga Coding School" vadību. Ar prieku esmu piekritusi šim izaicinājumam un joprojām ik dienu apgūstu ko jaunu – piedalos arī mūsu pašu apmācībās un pati mācos programmēt. Tieši tas arī ir mans lielākais dzinulis ikdienā – nekad neapstāties mācīties un būt atvērtam jaunām iespējām!