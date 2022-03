Arī Latvijā pēc pieciem gadiem vairums jauno auto būs elektriskie

"Latvijas autoparka vidējais vecums šobrīd ir 14,3 gadi – tas ir viens no sliktākajiem rādītājiem pēdējo desmitgažu laikā. Mēs 2030. gadā būtībā brauksim ar to, ko vācietis šodien pērk autosalonā. Līdz ar to elektroauto masveidīgums Latvijā tik drīz nenotiks, jo jaunu auto imports veido tikai 28%, bet vislielākais ievesto auto īpatsvars ir ar to, no kā Rietumeiropa vēlas tikt vaļā, cīnoties pati ar savām CO2 problēmām, bet mēs šīs problēmas uzņemam uz sevi," problēmu ieskicē Auto asociācijas prezidents.



"Visdārgākā elektroauto komponente ir akumulatora komplekts, tomēr bateriju cenas industrijā ar katru gadu krītas, tādēļ ir ticamas lielāko autoražotāju aplēses, ka cenas paritāte ar līdzīgu iekšdedzes motora auto tiks panākta ap 2025. vai 2026. gadu. Savukārt pēc šīs paritātes sasniegšanas iekšdedzes dzinēju automobiļu cenas stingro ekoloģisko normu dēļ tikai palielināsies, bet elektroauto cenas turpinās samazināties, jo palielināsies to ražošanas apjomi," skaidro Kulbergs.



"Un spiediens nav tikai uz pašas automašīnas cenu, jo strauji pieaug arī degvielas cenas, kas braukšanu ar iekšdedzes auto padara arvien nerentablāku. Turklāt arī banku finansējums jau šobrīd ir labvēlīgāks ekoloģiskākam auto, un nākotnē šī tendence tikai pieaugs, jo iekšdedzes auto atlikusī vērtība tikai mazināsies. Tāpat arī valsts nodokļu politika būs vērsta par labu ekoloģiskam auto, kā rezultātā, ņemot vērā visu iepriekšminēto, patērētājs jau dabīgā veidā nosvērsies par labu elektrificēta spēkrata iegādei," rezumē Auto asociācijas prezidents, piebilstot, ka pirmo elektrificēto auto vilni Latvijā varēsim piedzīvot 2026. vai 2027. gadā, kad dīlercentros aptuveni 70 procenti no tur pieejamiem automobiļiem būs tikai elektriskie.