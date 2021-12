Atveseļošanas fonds – ko gaidīt Latvijā 2022. gadā?

Lai novērstu pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) šī gada pavasarī ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu. Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas fondam – jaunai EK centralizēti pārvaldītai budžeta programmai.



Kā portālam "Delfi" uzvēra Finanšu ministrijā, Atveseļošanas fonda ieguldījumiem jābūt cieši saistītiem ar ES Padomes rekomendācijām katraij dalībvalstij. Jāatzīmē, ka Covid-19 tūlītējais krīzes atbalsts tiek galvenokārt finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī dažādiem aizņēmumu avotiem. Savukārt Atveseļošanas fonds fokusējas uz ilgtermiņa ekonomikas transformāciju, pēc ES rekomendācijām, kas pēc būtības paredz nopietnas strukturālas reformas katrā no dalībvalstīm.