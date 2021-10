Benno Butulis, Edgars Riņķis: Zaļo tiesvedību nākotne Latvijā

Viena no galvenajiem "ledlaužiem" šajā tiesvedību grupā ir Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc. Tiesa noteikusi Shell grupai pienākumu līdz 2030.gadam samazināt emisijas par 45% salīdzinājumā ar 2019.gada rādītājiem. Šī lieta tiek uzskatīta par pirmo nozīmīgo vides tiesvedību pret kādu uzņēmumu. Interesants gadījums ir arī Casino Group lieta , kurā prasība tika celta par veikalu ķēdes Casino sadarbību ar piegādātājiem Dienvidamerikā, kurus saistīja ar meža izciršanu dabas rezervātā. Lai gan šī tiesvedība vēl turpinās un tās gala iznākums pašlaik nav zināms, jau tiesvedības gaitā Casino bija spiesta reaģēt un apņēmās atjaunot riska procedūras, kā arī izvērtēt sadarbību ar tās piegādātājiem.Raugoties no Latvijas perspektīvas, šādi pieteikumi tiek formulēti nedaudz citādi - kā lūgumi uzraugošajām iestādēm pārskatīt privātpersonām izsniegtas atļaujas un to parametrus. Jebkura darbojošās projekta atļauju un to, vai tā izpilda vides prasības (arī mainījušās), uzraugošās iestādes visa atļaujas darbības laikā var pārbaudīt gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc ieinteresētās sabiedrības pieteikumiem. Tomēr būtība ir tā pati.