Ceļubūves sezona: paveiksies, ja būs "pa nullēm"

Aplūkojot veiktos būvdarbus uz valsts autoceļiem, redzams, ka pēdējos gados apjomīgākie darbi veikti 2020. gadā, kad laboti 1371 kilometrs. Tas bija arī gads, kad tika pabeigts vērienīgais Vidzemes šosejas posma no Garkalnes līdz "Sēnītei" pārbūves projekts teju 14 kilometru garumā. Šos būvdarbus veica piegādātāju apvienība "Binders" un "A.C.B." par līgumcenu 46,58 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), ko 60% apmērā finansēja no valsts budžeta, bet 40% apmērā – no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Jāpiemin, ka šis viens projekts veidoja ievērojamu daļu no kopējā valsts autoceļu finansējuma – kopš 2016. gada šis apjoms svārstījies no 250 miljoniem eiro līdz 314 miljoniem eiro.



Valsts autoceļu programmu finansējumā lielāko daļu pēdējos gados veido finansējums no valsts pamatbudžeta. Tā tas ir bijis visus pēdējos astoņus gadus kopš 2014. gada, kad Eiropas Savienības fondu finansējums svārstījās no 10,6 miljoniem eiro (2021. gadā) līdz 125,7 miljoniem eiro (2015. gadā). Izmaiņas proporcijās redzamas senākā pagātnē – no 2011. līdz 2013. gadam, ieskaitot, lielākā daļa no valsts autoceļu programmu finansējuma bija Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti. Attiecīgi 2011. gadā Eiropas Savienības līdzfinansējums bija 118,8 miljoni eiro no kopumā 215,6 miljoniem eiro, 2012. gadā tie bija 124,5 miljoni eiro no kopumā 224 miljoniem eiro, bet 2013. gadā – 123,8 miljoni eiro no kopumā 226,5 miljoniem eiro. Jāmin gan, ka šie skaitļi ietver arī valsts autoceļu uzturēšanas darbus, ne tikai būvniecību, lai arī vairums aiziet tieši tam.



Biedrības "Latvijas ceļu būvētājs" valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš "Delfi Bizness" skaidro, ka Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma apmērs ir saistīts ar savienības iekšējo politiku. "Tas ir atkarīgs no tā, kāds viņiem plāns, kādi ir šī plāna uzstādījumi. Ja tajā plānā ir, piemēram, par eksporta veicināšanu un maģistrālo ceļu sakārtošanu, tad es neteiktu, ka tā ir kāda labsirdība pret Latviju vai kas tāds. Tā drīzāk ir Eiropas Savienības tirgotāju un pārvadātāju lobēšana savā ziņā, ko mēs kādu laiku izmantojām," saka Bērziņš.