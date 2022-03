Depozīta iepakojuma sistēma Latvijā – desmitgadi pēc kaimiņiem

Līdz ar to joprojām aktuāls jautājums ir par to, kāpēc, piemēram, uz visām PET pudelēm nav depozīta marķējuma. VARAM skaidro, ka komersantiem ir dots pārejas periods līdz 2022. gada 1. augustam, lai pēc tam uz visu veidu dzērienu iepakojuma, kuriem piemēro depozīta sistēmu, būtu depozīta marķējums un visas pudeles bez liekas pētīšanas varētu nodot depozīta punktos.



Tāpat jāņem vērā Latvijas loģistikas darbība, tirgus piepildīšanās sistēma, skaidro Stūrītis. Tās ir 2–4 nedēļas, kad dzērieni izripo no ražotnes un nogulst veikala plauktā. To labi varēja redzēt, jo vispirms depozīta zīmes parādījās lielajos veikalos, kur ir ātrāka aprite, un vēlāk mazos lauku veikaliņos.



"Ražotājiem ir prognozes par patēriņu, bet pilnīgi precīzi to nekad nevar zināt. Iepakojuma, etiķešu pasūtīšana, skārdeņu sagatavošana notiek pusgadu, reizēm gadu iepriekš. Līdz ar to, ja būtu noteikums no 1. februāra tirgot dzērienus tikai ar depozīta zīmi, nāktos utilizēt daļu iepakojuma. Tas nav videi draudzīgi un rada risku, ka veikalu plaukti varētu būt pustukši. Pārejas periods ir īslaicīgas neērtības, no maija gandrīz vairs nebūs jāgroza pudeles un jāmeklē zīmes," norāda Stūrītis. Pēc ražotāju aplēsēm, februāra beigās apmēram 15–20% no nosūtītās produkcijas bija ar depozīta zīmi. Marta beigās tie būs pāri 50%, aprīļa beigās – vairāk nekā 90%. Piemēram, "Latvijas balzama" ražotos sidrus un dzirkstošos dzērienus ar jauno depozīta sistēmas zīmi plānots nodot dzērienu izplatītājiem aprīļa sākumā, savukārt "Cēsu alus" ir viens no tiem uzņēmumiem, kas tirgū laidis visvairāk dzērienu depozīta iepakojumā.