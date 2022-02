Elīza Ferreira: Jauna ēra Eiropas kohēzijā

Pēc atveseļošanās savukārt sākas būtiska pārveide — virzība uz zaļo ekonomiku un zināšanu sabiedrību. Tā ir milzīga iespēja — jaunas nozares, jaunas darbvietas, taču ne visi reģioni ir gatavi šīs priekšrocības izmantot. Vai jaunajā ekonomikā daži nepaliks novārtā? 8. kohēzijas ziņojums ir unikāla iespēja gūt atbildes uz šiem jautājumiem, jo tajā apkopots daudz faktu, skaitļu un sniegta analīze. Tajā ir daudzpusīgs stāsts par būtisku stāvokļa uzlabošanos Eiropas reģionos un pilsētās pēdējās desmitgadēs, kā arī par pašreizējām grūtībām un izaicinājumiem nākotnē. Eiropas Savienības austrumdaļas reģioni kopumā ir būtiski panākuši pārējo ES, taču vēl palikušas būtiskas nepilnības.Tie ir attīstījušies, pateicoties priekšrocībām, ko sniedz zemas izmaksas, un ieguldījumiem infrastruktūrā, proti, izaugsmes virzītājspēkiem, kas var palēnināties tikai laika gaitā. Par to pārliecināmies, kaut paraugoties uz daudziem reģioniem ar vidējiem ienākumiem un mazāk attīstītiem reģioniem, īpaši Dienvideiropā un Eiropas dienvidrietumos, kuri ilgstoši cietuši no ekonomikas stagnācijas vai relatīvas ekonomikas lejupslīdes. Lai izkļūtu no slazda, kas ierobežo attīstību, ir vajadzīga mērķtiecīga rīcībpolitika pārvaldes, izglītības, inovācijas un uzņēmējdarbības vides jomā.