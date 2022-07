Enerģija no atkritumiem. Kāpēc Latvijā netiek būvētas reģenerācijas stacijas?

Daudzās ES valstīs atkritumu sadedzināšanas rūpnīcas darbojas jau 20–30 gadus. Bet to pieredze ir pilnīgi atšķirīga. Jā, reģenerācijas iekārtas var atrisināt atkritumu izvešanas problēmu, bet tikai daļēji. Turklāt gadu gaitā situācija ir mainījusies – lielākā daļa atkritumu ir plastmasas izstrādājumi. Un tie netiek dedzināti, bet gan pārstrādāti jaunos produktos. Ir daļa atkritumu, kas nav pārstrādājami. Tos var vai nu aprakt zemē, vai arī reģenerēt.



No vides aizsardzības, energoresursu un ekonomikas viedokļa pareizāk būtu šos atkritumus reģenerēt. To pierāda arī Zviedrijas pieredze, kas ir līdere atkritumu šķirošanā un reģenerēšanā. Līdz ar to stacijas uzbūve absolūti netraucē šķirot un pārstrādāt atkritumus citā veidā. Un, ja mēs uzcelsim šādu atkritumu sadedzināšanas iekārtu, intereses par atsevišķu plastmasas materiālu savākšanu pārstrādei nebūs. Turklāt nav jēgas būvēt atsevišķu ražotni, ja tā ir noslogota tikai par 20% un atkritumus nāksies importēt.



Ap atkritumu sadedzināšanas iekārtām ir daudz mītu. Cilvēki baidās no šādām ražotnēm netālu no savas mājas, baidoties no kaitīgām emisijām. Kopumā nav nekādu zinātnisku pierādījumu tam, ka atkritumus reģenerējošajām stacijām, kas projektētas un darbojas atbilstoši attīstītajās valstīs spēkā esošajiem emisiju standartiem, būtu būtiska ietekme uz vidi un tuvumā dzīvojošo cilvēku veselību. Par to liecina arī Apvienoto Nāciju Vides programmas pētījums (Ernesto de Tito un Atīlio Savino (2019) pētījums "Ar atkritumu sadedzināšanu saistītie riski videi un veselībai". Avots: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31319775/).