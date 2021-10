Infografika: Kohēzijas naudas apguve

Jau ziņots, ka "NextGenerationEU ir pagaidu atveseļošanas instruments, kura vērtība mērāma aptuveni 800 miljardos eiro cenās. Tā mērķis ir atbalstīt Eiropas atgūšanos no koronavīrusa pandēmijas un palīdzēt veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.REACT-EU, kas ir daļa no instrumenta NextGenerationEU , laikā no 2021. līdz 2022. gadam kohēzijas politikas programmām nodrošinās papildu finansējumu 50,6 miljardu eiro apmērā. Pasākumu mērķis ir atbalstīt darba tirgus noturību, nodarbinātību, MVU un ģimenes ar zemiem ienākumiem, kā arī likt nākotnes prasībām atbilstošus pamatus zaļajai un digitālajai pārejai un ilgtspējīgai sociālekonomiskajai atveseļošanai.