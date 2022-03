Izdevās izvairīties no 'depozītgeitas'

Ir, kas nodod uzreiz, ir, kas aizved visu iekrāto reizi ceturksnī. Tas nozīmē, ka iepakojums, kas šobrīd atgriežas taromātos, ir pirkts februāra sākumā, neņemot vērā iedzīvotāju vēlmi uzreiz izmēģināt depozīta sistēmu.



Attiecībā uz sašķirotajiem atkritumiem noslēgti četri līgumi, PET pudeles nonāk tepat Latvijā "PET Baltija", arī tērauds – "Tolmets", stikls Lietuvā – "Kauno stiklas", alumīnijs Vācijā – "Novelis". Kuri ir svarīgākie faktori, slēdzot līgumus ar iepakojumu pārstrādātājiem?



Mūsu pamatprincips ir strādāt tikai ar pašiem pārstrādātājiem, nevis starpniekiem, lai iegūtu maksimāli labāko cenu. Mūsu gadījumā cenas tiek pielīdzinātas konkrētā materiāla biržas cenai, kas mainās reizi mēnesī. Tāpat svarīgas ir prasības materiālu kvalitātei, kā arī vešanas attālums, transporta izmaksas. Piemēram, materiāla iepirkuma cena var būt ļoti laba, bet transports izmaksā daudz. Ir dažādi varianti. It īpaši svarīgi tas ir stikla gadījumā, kas ir lēts, bet smags materiāls. Stiklam ir noteikts attālums, kurā to atmaksājas vest, lai vešanas cena nepārsniegtu materiāla iepirkuma cenu.



Piemēram, alumīnija pārstrādāšana ir investīciju ietilpīgs projekts, pārstrādei ir nepieciešams liels izejmateriālu apjoms. Tas arī izskaidro, kāpēc Austrumeiropā īsti nav alternatīvu. Austrumeiropā ir tikai starpnieki, kuri mūs neinteresē, jo ir svarīga vislabākā cena. Materiālu pārdošana ļauj samazināt depozīta sistēmas darbības izmaksas. "Novelis" iedeva vislabāko cenu.



Cik liela ir izvēle, konkurence starp materiālu pārstrādātājiem?



Kā kurā jomā, bet ir. Piemēram, alumīnija pārstrādē ir 2–3 spēlētāji, kas savā starpā konkurē, turklāt pēdējos divos pandēmijas gados šī materiāla trūkst. Pirms diviem gadiem, kad sākām ieviest depozīta sistēmu, tā gluži nebija. Alumīnija pārstrādē darbojas lieli starptautiski koncerni, kuriem Latvijas depozīta sistēma ir neliels, bet tomēr interesants tirgus. Karš varētu situāciju ietekmēt vēl radikālāk.



Ar stiklu var būt izaicinošāk, jo pastāv attāluma ierobežojums. Arī PET materiāliem vešanas attālums ir svarīgs. Jāņem vērā šobrīd augošās degvielas cenas, tāpēc noteiktas priekšrocības ir vietējiem pārstrādātājiem – kombinācijā ar labu cenu.



Cik daudz šobrīd ir līgumu ar ražotājiem un importētājiem?



Šobrīd mums ir vairāk nekā 170 līgumi ar iepakotājiem, būtībā līgumu slēgšana ar ražotājiem ir pabeigta. Ja ar kādu nav, tas ir mazs ražotājs. Latvijā atšķirībā no citām valstīm ir demokrātiska pieeja depozīta sistēmai, piemēram, Lietuvā attiecībā uz ražotāju tā strādā no pirmās pudeles, kas nozīmē, ka, saražojot pat 10 PET pudeles ar bērzu sulām, ir jāslēdz līgums ar operatoru. Latvijā kā izejas punkts ir noteikti 150 kilogrami, tie ir apmēram pieci tūkstoši PET pudeļu vai 10 tūkstoši skārdeņu. Skārdenēs alu var saražot diezgan daudz, neesot depozīta sistēmā.



Ja stiprā alkohola ražotāji neražo neko no tā, kas ir depozīta sistēmā, piemēram, vieglie kokteiļi vai bezalkoholiskie dzērieni, tad tehniski mums var pagaidām nebūt sadarbības ar tiem. Tomēr realitātē ražotāju un importētāju portfeļi ir gana lieli un lielākoties ietver arī depozīta sistēmas dzērienus.



Vai ir plāni paplašināt depozīta sistēmu arī attiecībā uz citiem dzērieniem, piemēram, stipro alkoholu, vīnu?



Sistēmas paplašināšana ir politiķu un atbildīgo iestāžu darba kārtībā. Domāju, ka pirmais paplašinājums varētu būt diezgan drīz, piemēram, attiecībā uz alkoholiskajiem kokteiļiem, nenosakot ne līdz galam saprotamo alkohola satura procentu. Tā nav operatora kompetence, viņam ir jāpilda normatīvie akti. Mēs gaidām, kad šīs izmaiņas stāsies spēkā, lai nebūtu grūtību skaidrot sabiedrībai, kāpēc viens kokteilis ar 6% alkohola saturu ir depozīta sistēmā, bet ar 7% – nav. Tas pats attiecas uz sidru. Esmu pārliecināts, ka šīs nianses tiks izlabotas diezgan drīz.



Attiecībā uz vīnu, stipro alkoholu, pienu esam dzirdējuši arī par tetrapakām – šie lēmumi ir nopietnāki, jo te vajag izvērtēt arī efektu. Tvērums depozīta sistēmai šobrīd (ūdens, bezalkoholiskie dzērieni, alus) ir tāds, jo šiem iepakojumiem ir vislielākā varbūtība nonākt dabā, jo tos cilvēki lieto ceļā, mašīnā, piknikos, skrienot, makšķerējot utt. Jā, makšķerējot lieto arī stipro alkoholu, bet, veicot pētījumu upmalās, šo iepakojumu daudzums ir salīdzinoši neliels. Depozīta sistēmas mērķis ir novērst to iepakojumu nonākšanu vidē, ko cilvēki nelieto mājās, un tā neatceļ šķirošanas sistēmu kā tādu.



"Nulles depozīts" savu piedāvājumu balstīja uz "Wingo Deposit" izstrādāto taromātu, kas pieņemtu lielākas dažādības iepakojumus. Esat minējuši, ka varētu dot iespēju "Wingo Deposit" pierādīt savu tehnoloģiju efektivitāti praksē.



Pirms gada konkursā par taromātu piegādi piedalījās arī "Wingo Deposit", ne pēc cenas, ne pēc produkta gatavības pakāpes uzņēmums nespēja konkurēt. "Wingo Deposit" taromāta cena bija būtiski augstāka, un tas ir ļoti nozīmīgs faktors, līdz ar to mēs visi maksātu vairāk. Tāpat ļoti svarīga ir produkta gatavība. No pieciem pretendentiem, kas piedalījās konkursā, četriem bija parādāmi produkti, kas strādā citās valstīs. "Wingo Deposit" spēja parādīt prototipu tikai pēdējā dienā, pirms bija jāpieņem lēmums. Par kādu nopietnu dalību šeit var runāt projektā, kurā ar likumu ir noteikts ieviešanas termiņš un paredzētas sankcijas, ja tas netiek izdarīts!? Neskatoties uz to, mēs bijām gatavi sadarboties, ja "Wingo Deposit" varētu uzrādīt gatavu iekārtu reālai funkcionēšanai. Ja kāds tirgotājs vēlētos uzstādīt "Wingo Deposit" taromātu, mēs savā sistēmā to būtu pieņēmuši. Mums pat nav tiesību to neakceptēt. Mēs izvēlējāmies norvēģu "Tomra Systems", bet veikali var pirkt taromātus no jebkura uzņēmuma pēc savas izvēles, protams, tam jāatbilst konkursa prasībām.



"Wingo Deposit" šo iespēju neizmantoja, varējām lasīt, ka uzņēmums tikpat kā ir iegājis daudzos pasaules tirgos, bet pagaidām vēl neesmu redzējis nevienu praktisku piemēru, kur šie taromāti strādātu. Neko vairāk par populistiskiem lozungiem un nomelnošanu no viņu puses neesam dzirdējuši.



Vēlos norādīt, ka "Nulles depozītā" ražotāju daļa bija pāris procentu, to nevar uzskatīt par ražotāju pārstāvētu uzņēmumu. Tas ir fundamentāls princips, un operatoram ir jābūt ražotāju pārstāvētam, tas nozīmē, ka ir jābūt kontrolei pār uzņēmumu. "Nulles depozītā" ražotāju dalība bija dekoratīva.



"Nulles depozīta" plāns paredzēja pirkt iekārtas no sevis – "Wingo Deposit", kas ir "Nulles depozīta" dalībnieks. Kādā veidā tad varētu nodrošināt tirgus cenu?! Ja viena roka pērk no otras rokas, cenu var nosaukt pēc savas izvēles. Uzdrošinos teikt, ka tā būtu depozītgeita.



Vai bijāt rēķinājušies ar vēl vienu konkurentu depozīta sistēmas konkursā, un kā vērtējat izvēlētās cīņas metodes?



Cīņas metodes bija pārsteigums, bet otrs kandidāts – nebija. Tas bija sagaidāms no brīža, kad apsaimniekotāji no kategoriska "pret" pārmetās uz maksimāli ietverošu depozīta sistēmu, saskatot tajā neizmērojamas peļņas iespējas. Runājot par cīņas metodēm, vājas paralēles varētu vilkt ar dezinformācijas apjomu šobrīd no Krievijas puses.



Konkurence ir atbalstāma, no valsts puses bija iecerēts, ka, piemēram, varētu būt divi dažādu ražotāju kontrolēti kandidātuzņēmumi. Tas ir pilnīgi normāli. Situācijā, kāda izveidojās Latvijā, nācās lieki tērēt resursus. Mūsu gadījumā 90% ražotāju atbalstīja DIO. Mēs būtu varējuši sākt depozīta sistēmas ieviešanu ātrāk – novembrī, un Valsts vides dienests (VVD) attiecīgi ātrāk akreditētu kandidātu. Varētu sistēmu ieviest ar mazākām izmaksām, būtu vairāk laika un mazāk stresa.



Kā vērtējat VVD darbību konkursa gaitā? Bija vairāki pārmetumi dienestam, tai skaitā arī no DIO puses.



Ražotājiem šī sistēma nozīmē ļoti daudz, tā ietekmē produkcijas apriti un dzērienu gala cenu. Likmes bija augstas, un tajā brīdi bija bažas. Kad ieraudzījām VVD konkursa piedāvājuma vērtējumus, redzējām, ka tas ir skrupulozi un profesionāli veikts. Galu galā to visu vēlāk izvērtēja arī tiesa un nonāca pie tā paša secinājuma, noraidot "Nulles depozīta" sūdzību. Līdz ar to VVD ir strādājis profesionāli un atbilstoši.



Kāds ir nākotnes redzējums par depozīta sistēmu Latvijā?



Pirmais gads ir sistēmas stabilizēšana, ar to domāju paraduma stabilizēšanu Latvijas sabiedrībā. Igauņi un lietuvieši jau saka, ka tas ir tāpat kā zobus tīrīt – pati par sevi saprotama lieta. Skatīsimies, kā mums Latvijā veiksies, un no tā būs atkarīgs gan savākšanas, gan pārstrādāšanas procents. Mūsu mērķi ir ambiciozi – 70% pirmajā gadā. Izņemot Lietuvu, neviena valsts tik augstu procentu pirmajā gadā nav uzrādījusi. Lietuvas mērķis bija 74%, citās valstīs – mazāk. Pirmā gada mērķis ir izaicinošs, un tad pēc iespējas ātrāk jāsasniedz un varbūt jāpārsniedz 90% robeža. Tas ir būtiski.



Tīkla paplašināšana notiks atbilstoši mazumtirdzniecības tendencēm, ekonomikas attīstībai, iedzīvotāju skaitam. Tāpat vairākās kārtās notiks sistēmas paplašināšanas vērtējums.



Kāda ietekme ir karam uz depozīta sistēmu?



Neapšaubāmi, ietekmē darbaspēka izmaksas, inflācija, jo 60–70% visas sistēmas izmaksu veido tieši maksa tirgotājiem par iepakojuma pieņemšanu. Katrs procentpunkts ir gana liela summa sistēmas nodrošināšanai. Ietekmē arī naftas produktu cenas, jo PET pudeles ir naftas pārstrādes materiāls. Piemēram, daļu stikla iepakojuma ražoja Ukrainā un arī Baltkrievijā, tas arī mainīs piegāžu struktūru. Vienlaikus – jo dārgāk varam pārdot izlietoto iepakojumu, jo izdevīgāk. Izejmateriālu cenu pieaugums palīdz kompensēt darbaspēka izmaksas. Savukārt gāze un elektrība nav mūsu galvenās izmaksu komponentes, bet, protams, arī ietekmē.