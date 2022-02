Jānis Abāšins: Elektroauto laikmets un apdrošināšana – vai gaidāmas būtiskas izmaiņas?

Latvijā Apdrošinātāju asociācija kopā ar citām finanšu un auto nozares asociācijām aktīvi atbalstīja iniciatīvu par valsts atbalstu elektoauto iegādei, lai veicinātu pāreju uz bezemisiju transportu un dotu lielāko efektu klimata mērķu sasniegšanā. Finanšu un auto nozares iestājas par plašu, vienkāršu un efektīvu atbalsta sistēmu, piemēram, atbalstu ne tikai fiziskām, bet arī juridiskām personām, atbalstu arī mājas un biroja uzlādes punktu ierīkošanai.



Līdz ar elektroauto skaitu pieaug arī pieteikto negadījumu skaits



Kopumā no 2009. gada, kad Latvijā reģistrēts pirmais ceļu satiksmes negadījums ar elektroauto iesaisti, OCTA sistēmā apdrošinātājiem pieteikti 476 negadījumi, kuros bijuši iesaistīti elektroauto. Aptuveni līdzvērtīgā skaitā gadījumu elektroauto bijis negadījuma izraisītājs vai cietušais – elektroauto vadītāji ir tieši tādi paši šoferi kā visi pārējie satiksmes dalībnieki.



Apdrošinātājiem pieteiktie negadījumi, kuros iesaistīti elektroauto, kā arī atlīdzībās izmaksātās summas pakāpeniski gadu no gada ir pieaugušas – atbilstoši tam, kā ir palielinājies elektroauto skaits Latvijā. Tā 2020. gadā apdrošinātājiem OCTA atlīdzībām tika pieteikti 106 ceļu satiksmes negadījumi ar elektroauto iesaisti, par ko izmaksāti vairāk nekā 192 tūkstoši eiro. 2021. gadā jau šie skaitļi ir lielāki – 140 negadījumi un vairāk nekā 225 tūkstoši eiro, kas izmaksāti atlīdzībās.



Savukārt KASKO apdrošināšanas gadījumu datus vēl nav iespējams detalizēti analizēt, jo Latvijas elektroauto tirgus joprojām ir salīdzinoši neliels un uzticama statistika tikai veidojas. Taču ļoti iespējams, ka lielākā daļa no OCTA pieteikto gadījumu vienlaikus būtu arī KASKO apdrošināšanas gadījumi, jo elektroauto pamatā ir jauni un tiem ir arī KASKO apdrošināšana.



Kas notiek ar apdrošināšanas iespējām?



Vai negadījumi ar elektroauto ir dārgāki? Vai tas atstās ietekmi uz polišu pieejamību?



OCTA izmaksāto atlīdzību dati par pēdējiem diviem gadiem liecina, ka vidējā atlīdzība par ceļu satiksmes negadījumā cietušu elektroauto ir augstāka nekā vidējā atlīdzība par benzīna, dīzeļa un citu degvielu automašīnām. Taču jāatceras, ka atlīdzības apjomu ietekmē daudzi un dažādi faktori.



Primāri ir jāņem vērā negadījuma veids un vieta. Patlaban elektroauto ir vairāk pilsētnieku transportlīdzeklis, tādēļ to izmantošanas specifikas dēļ šie auto retāk iekļūst sadursmēs ar meža dzīvniekiem, retāk tiek bojāti to vējstikli. Tāpat ir svarīgs automašīnai nodarītais kaitējums. Ja ir cietusi tikai virsbūve, tās labošanas, montāžas un krāsošanas izmaksas neatšķiras atkarībā no degvielas veida. Tāpat līdzvērtīgas ir atlīdzības par ritošās daļas bojājumiem. Lielāka nodarīto zaudējumu atlīdzības summas atšķirība starp elektroauto un iekšdedzes dzinēja auto varētu veidoties, ja notikusi smagāka avārija un cietušas automašīnas sarežģītākās detaļas, elektroauto gadījumā – auto baterija vai elektromotors.



Jā, elektroauto pēc savas uzbūves ir komplicēti un elektronizēti transportlīdzekļi, taču vienlaikus arī jaunās iekšdedzes dzinēju automašīnas ir pamatīgi aprīkotas ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Būtiskākā atšķirība šobrīd drīzāk ir automašīnu vecums tirgū – elektroauto vairumā gadījumu ir jaunas vai jaunākas automašīnas, attiecīgi to remonta izmaksas, rēķinot vidēji tirgū, objektīvi ir augstākas.