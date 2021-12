Jaunas dzīvesvietas, uzlaboti ceļi, digitalizācija – ekonomika drīz jutīs ANM projektu ietekmi

Jau ziņots, ka projektu sagatavošanās darbi - plānošana, izsludināšana sākusies 2021. gada 4. ceturksnī. Projektus var iesniegt uzņēmēji, pašvaldības un valsts organizācijas, un Atveseļošanas fonda finansējums būs pieejams laika periodam līdz 2026.gada 31. augustam, bet 2022. gadā kopējais finansējums valstī īstenojamiem projektiem plānots 196 miljonu eiro apmērā.



Finansējuma aprēķins grantiem tiek dalīts divās daļās:

1) Par periodu līdz 2022. gada 31. decembrim tiek piešķirti 70% no kopējā piešķīruma;

2) Par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim būs pieejami atlikušie 30%. Galīgā maksimālā summa tiks aprēķināta līdz 2022.gada 30.jūnijam, vērtējot reālās izmaiņas IKP 2020. – 2021.gadā.



Ekonomisti atzīst, ka ANM Latvijai ir makroekonomiski nozīmīgs, jo veicinās attīstību dažādās jomās, turklāt pievienotā vērtība ekonomikā atspoguļoties vēl daudzus gadus.



Tuvākajos gados Latvija no šī plāna saņems aptuveni 1,8 miljardus papildus investīcijās, kas ir nedaudz vairāk kā 6% no 2020. gada IKP un aptuveni 1,6-1,8% no tuvāko 3 gadu kumulatīvā IKP, lēš "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Pēc eksperta teiktā, tā ir vērā ņemama summa un Latvijas izaugsme noteikti tuvākajos gados būs straujāka nekā bez šī plāna, lai arī papildus investīcijas veicinās arī būvniecības cenu kāpumu. Piesardzīgi vērtējot, pēc viņa domām, šī plāna realizācija Latvijas IKP ilgākā termiņā varētu palielināt par 1-1,5% un radīt vairākus tūkstošus darba vietu. Taču tas ir ļoti aptuvens vērtējums, jo faktiskā plāna ietekme uz Latvijas ekonomika būs atkarīga no projektu sekmīgas realizācijas, uzsver eksperts.



"ANM līdzekļi būtiski papildinās jau esošo ES fondu plūsmu, kas viennozīmīgi paātrinās izaugsmes apgriezienus, īpaši īstermiņā, un par to nav pamata šaubīties," piekrīt arī "SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis. Pēc eksperta teiktā, būtiskākais jautājums ir – cik tālredzīgi un efektīvi tie tiks izmantoti ilgtermiņa potenciāla celšanai, ko spēsim novērtēt tikai pēc laba laika. Investīciju cikla atdeve savu pilnbriedu parāda vien pēc 3-4 gadiem un vēl ir nepieciešams laiks, lai iegūtu datus un izvērtētu rezultātus, viņš skaidro, uzsverot, ka investīcijas ieplūdīs vairāku gadu posmā. Tomēr nozīmīgākais ieguvums no šīs programmas ir tas, ka fonds iedos grūdienu ekonomikas un sabiedrības inerces pārslēgšanai digitalizācijas un klimata pārmaiņu jomās, stimulējot ekonomikas transformāciju, tostarp, pavirzot lietas arī tādās jomās kā nevienlīdzība, veselības joma un likuma vara, uzsver eksperts.