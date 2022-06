Kovids un karš iedzēla sāpīgi: Liepājas lidosta gaida regulārās aviosatiksmes atsākšanos

Atgriežoties pie Covid-19 pandēmijas, pastāstiet detalizētāk par tās ietekmi uz lidostas darbību.



Protams, tas ietekmēja to, kā lidlauks strādā un apkalpo pasažierus. Pirmajos pandēmijas viļņos lidostā nebija nekādas Covid-19 izplatības, veiksmīgi tikām ar to galā. Lai gan omikrons vairs nežēloja nevienu un darbinieki bija spiesti atrasties arī mājsēdē, nevienu brīdi nebija tā, ka lidlauks būtu jāslēdz un jāaptur darbība.



Tikko kā pandēmija sākās, bija saraksts ar valstīm, uz kurām nav iespējams lidot, līdz ar to skaidrs, ka lidostas darbību tas ļoti ietekmēja. Pārtrūka regulārā satiksme. Tas notika visā Eiropā, Liepāja ne ar ko neatšķiras. Vienīgā atšķirība, piemēram, no lidostas "Rīga" ir tā, ka Liepājas lidosta nekādu valsts atbalstu par pandēmijas radītajiem zaudējumiem nav saņēmusi.



Pēc aviācijas ekspertu domām, Covid-19 ietekme būs ilggadēja. Tiek prognozēts, ka aviācija 2019. gada līmenī varētu atgriezties 2024. gadā – optimisti saka, ka 2023. gadā, bet pesimisti, ka vēl vēlāk. Šobrīd pandēmija negatīvās ietekmes stafetes kociņu ir nodevusi karam Ukrainā, kas, neapšaubāmi, aviāciju turpina traumēt.



"airBaltic" lēmums pārtraukt regulāros lidojumus uz Liepāju bija loģisks, jo tikai maza daļa šo reisu pasažieru lido tikai maršrutā Rīga–Liepāja. Pārsvarā tiek lidots uz Eiropu: agri no rīta no Liepājas ielido Rīgā un jau pēc brīža lido tālāk uz Stokholmu, Kopenhāgenu, Maskavu, Londonu vai kādu citu pilsētu. Tikko šajos savienojumos ir kritums vai to nav, reisu Rīga–Liepāja rentabilitāte katastrofāli krītas. Lai arī tagad "airBaltic" maršrutu ir daudz un situācija izskatās ļoti labi, tā joprojām nav tādā līmenī kā 2019. gadā. Un tas ir iemesls, kāpēc "airBaltic" reisus maršrutā Rīga–Liepāja nav atsākusi. Un šogad noteikti neatsāks. Ceram uz situācijas uzlabošanos 2023. gadā. Liepāja "airBaltic" biznesa modelī vismaz līdz šim ir bijusi kā "feeding" jeb barojošā lidosta – katrs pasažieris no Liepājas ieplūda lidostas "Rīga" statistikā.



Bija plāns, ka 2021. gadā no Liepājas būs arī tiešais savienojums ar Skandināviju, un tas būtu noticis, ja vien kovids nebūtu izsitis no sliedēm. Šajā ziņā konkrēti plāni būs atkarīgi no turpmākās ģeopolitiskās un ekonomiskās situācijas. Reģionālajās lidostās, lai uzsāktu regulāros lidojumus, tiek veidotas valsts vai pašvaldības programmas to atbalstam. Tātad tiek maksāti publiski līdzekļi katra maršruta uzsākšanai, un tā ir normāla prakse visā pasaulē, bet šobrīd tam nav īstais laiks. Tas būtu kā nelaikā un nevietā atvērts restorāns, uz kuru cilvēki nenāk.



Eiropā daudzas lidostas vispār ir aizvērtas, bet, ja lidostu aizver, tad, visticamāk, tur vairs nekad nekā nebūs. Tas ir tāpat kā ar cukurfabrikām Latvijā.