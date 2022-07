Ledusskapja otrā dzīve. Kas notiek ar šķirošanas konteineros nonākušajām lietām?

– Katru rudeni un pavasari ir aktuāla problēma – riepas. Tās it kā var nodot bez maksas, bet vēl aizvien var uziet dažādus "atradumus" mežā, kā arī ir tādi ļaudis, kas turpina riepas dedzināt.



– Riepas ir tas atkritumu veids, par kura pārstrādi rūpnīcā ir jāpiemaksā papildus: 100 un vairāk eiro par tonnu. Neviena rūpnīca nepieņems no jums riepas un neteiks: "Lieliski, atvediet vēl!" Turklāt riepām ir noteikts dabas resursu nodoklis – 670 eiro par tonnu. Bet, samaksājot nodokli valstij, jau netiek risināta riepu savākšanas problēma. Tas nozīmē, ka tie tirgotāji, kas riepas pārdod legāli, es nerunāju par tiem, kas ved lietotas riepas no Skandināvijas un pēc tam tirgo tās ar reklāmas palīdzību, bet gan legālajiem dīleriem, jau katras riepas cenā ir iekļāvuši savākšanas un pārstrādāšanas izmaksas. Tie ir 1–2 eiro par vienu riepu.



Tas ir, iedzīvotājs, kurš iegādājas riepas no oficiāla un godīga tirgotāja, var bez maksas atstāt nolietotās to iegādes/maiņas vietās. Ja iegādājaties kaut kur "pa lēto" un pēc tam, dodoties uz autoservisu ar savām riepām, gribat nomainīt, tad par nomontētajām vecajām riepām nāksies segt pārstrādes izmaksas.