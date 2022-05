Ligita Austrupe: Eiropas Savienības fondi nav panaceja

Kopumā ieguldījums tautsaimniecības attīstībā ir ievērojams – līdz 2022. gadam Latvija no ES ir saņēmusi vairāk nekā 14 miljardus eiro. Vienlaikus jāapzinās, ka ES fondi nav panaceja un neatrisinās visus sasāpējušos jautājumus.



Kopš neatkarības atgūšanas ir pagājuši 30 gadi, bet straujas attīstības izrāvienu neredzam, un joprojām ir jomas, kurās vajadzīgi būtiski uzlabojumi. Labklājības līmeni, ko attīstītās valstis sasniegušas ilgākā laika periodā, tostarp sakārtotu un mūsdienīgu satiksmes infrastruktūru, mēs gribam uzreiz. Taču tas nav iespējams. Pašiem tikai ar saviem līdzekļiem mums nebūtu bijis pa spēkam īstenot vērienīgus attīstības, tostarp infrastruktūras projektus. ES fondu finansējums mums dod iespēju uz priekšu virzīties ar lielākiem soļiem – ātrāk, viedāk un videi draudzīgāk.



ES fondi devuši būtisku pienesumu arī Latvijas integrācijai ES un biznesa attīstībai kopumā, dodot mums iespēju pārņemt attīstīto valstu labo biznesa praksi un mainot redzējumu, tādējādi paaugstinot biznesa konkurētspēju. Paskatoties atpakaļ uz to, kāda bija biznesa vide un mūsu domāšana 2004. gadā, un to, kāda tā ir pašreiz, atšķirība ir milzīga. Arī transporta nozares kontekstā pārmaiņas ir acīmredzamas gan īstenoto infrastruktūras projektu, gan nozares uzņēmumu konkurētspējas kontekstā.



Kvalitatīva autoceļu infrastruktūra ir pamats, lai mēs ērti un droši pārvietotos ikdienā. Tāpat, tā ir svarīgs priekšnoteikums reģionu attīstībai un valsts ekonomiskai izaugsmei, un ir būtisks aspekts, lai nodrošinātu konkurētspējīgu transporta un loģistikas infrastruktūru un pakalpojumus. Lai sakārtotu autoceļu infrastruktūru kopumā, mums vajadzēs ievērojamus finanšu līdzekļus, un tas prasīs laiku. Vai ieguldot ES fondu finansējumu, pēdējo sešu gadu laikā paveiktais - uzlabota kvalitāte un drošība uz valsts autoceļiem aptuveni 700 km kopgarumā, ir daudz vai maz? Atbilde ir vienkārša - tas ir tieši par 700 km vairāk ērtu un drošu valsts galveno un reģionālo autoceļu.



Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, dzelzceļu attīstām kā sabiedriskā transporta mugurkaulu. Pārvietošanās ar vilcienu ir ērtāka, drošākā un videi draudzīgāka. Pārmaiņu īstenošanai ir nepieciešams finansējums, tāpēc ir svarīgi, ka dzelzceļa infrastruktūras modernizācijai ir pieejams ES fondu finansējums. Jauni, mūsdienīgi elektrovilcieni jau šī gada beigās, ērtas, paaugstinātas pasažieru platformas ar aprīkojumu 48 stacijās, ātrāka vilcienu kustība un papildu drošība. Mēs jau sen to esam pelnījuši. Ticu, ka šīs pārmaiņas un iespējas ērtāk pārvietoties daudziem dos motivāciju mainīt paradumus un no sava privātā auto pārsēsties vilcienā.



Transportlīdzekļu izmeši rada lielāko piesārņojumu. Lai arī joprojām esam skeptiski par to, vai videi draudzīgs padarīs mūs zaļākus, manuprāt, ikviens videi draudzīgs auto dod pozitīvu pienesumu. Vienlaikus mūsdienīgs un videi draudzīgs autotransports ir ne tikai tīrāks gaiss un zemāks trokšņu līmenis, bet arī papildu ērtības pasažieriem un mazākas ekspluatācijas izmaksas. Atkal varam uzdot jautājumu – vai 145 videi draudzīgi autobusi, kas iegādāti par ES fondu līdzekļiem, ir daudz vai maz? Visobjektīvāk novērtēt priekšrocības, ko dod pārvietošanās ar jauniem, ērtiem un videi draudzīgiem autobusiem varēs Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Rēzeknes un Valmieras iedzīvotāji, kuriem jau ir iespēja baudīt tās ērtības, pie kādām jau pieraduši iedzīvotāji citur Eiropā.



Tāpat ar ES finansējums ir izveidots nacionālā līmeņa elektrotransportlīdzekļu uzlādes tīkls.