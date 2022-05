Tāpēc Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena atklāja jauno Eiropas "Bauhaus", dēvējot to par "daļu no apjomīgāka mērķa", par līdzradīšanas telpu, kurā arhitekti, mākslinieki, studenti, inženieri un dizaineri sadarbojas, lai "apvienotu stilu ar ilgtspēju". Viņa arī norādīja uz nepieciešamību radīt īpašu estētiku, kas raksturotu klimatisko pārkārtošanos.



Jaunais Eiropas "Bauhaus" veicinās inovāciju tirgū, radot jaunas preces un pakalpojumus, jaunus uzņēmējdarbības modeļus un jaunas prasmes. Jauni digitālie risinājumi ir padarījuši mūsu dzīvi ērtāku, īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, taču tie vēl nav pārveidojuši fizisko vidi, kurā dzīvojam, strādājam un pārvietojamies. Tas, kas mums šobrīd ir nepieciešams, ir jauns inovācijas vilnis. Ar inovāciju šajā gadījumā būtu jāsaprot tādas reālas pārmaiņas pastāvošajos ekonomikas modeļos, kas veicina bioloģisko daudzveidību, ilgtspēju un reģeneratīvas pieejas, kuru pamatā ir saikne starp dzīvām būtnēm un to sociāli ekoloģiskajām vērtībām.



Pēc intensīvas kopizstrādes fāzes gada garumā jaunā Eiropas "Bauhaus" kopiena turpina augt gan visā Eiropā, gan ārpus tās. Programmas atbalstam ir izveidota politikas instrumentu kopa un atvēlēti aptuveni 85 miljoni eiro no ES programmām. Dalībvalstis arī tiek aicinātas iekļaut jauno Eiropas "Bauhaus" savās kohēzijas politikas programmās un mobilizēt investīcijas savos atveseļošanas un noturības plānos.