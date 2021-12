Marina Vorobjova-Vaišļa: Kā uzņēmumiem veicies ar Eiropas līdzekļu izmantošanu?

Plašs ir arī ES fondu finanšu instrumentu piedāvājums, kuru līdz šim ir izmantojuši 1105 komersanti, pārsvarā piesakoties tādiem produktiem, kā aizdevumu garantijas (458 darījumi), starta aizdevumi (410 līgumi) un mikrokredīti (120 līgumi). Kopējā summa, kura pieejama finanšu instrumentu veidā, veido ap 140 miljonu eiro.



Vērtējot tiešos privātos finansējuma saņēmējus pēc profila, redzams, ka lielākā daļa jeb 74% ir MVU (mazie un vidējie uzņēmumi). Lielākais lielo uzņēmumu īpatsvars ir vērojams energoefektivitātes paaugstināšanas programmā – gandrīz puse no kopējā projektu īstenotāju skaita. Projekta īstenošanas vietas ziņā dominē Rīga un Pierīga, kur projektus īsteno gandrīz puse no visiem finansējuma saņēmējiem. Savukārt reģionu griezumā lielākais projektu skaits tiek īstenots Kurzemē (17% no analizējamo projektu skaita), tam seko Vidzeme (16%) un Zemgale (13%). Viszemākā aktivitāte vērojama Latgales reģionā, kur tiek īstenoti vien 6% no finansējumu saņēmēju – komersantu skaita. Gandrīz puse no tiem īsteno energoefektivitātes paaugstināšanas projektus.