Bet kā var mainīties kravu struktūra? Vai ostai ir iespēja piesaistīt citas kravas?



Es domāju, ka būs graudi, jo pamazām sākas graudu sezona. Šobrīd graudi ir nogaidošā pozīcijā: tie stāv noliktavās un gaida graudu cenas pieaugumu. Mums parādās aizvien jauni maršruti konteineriem – nāk klāt jauni ceļi, jaunas produktu grupas tieši konteineriem. Un, ja mēs pagājušogad ap šo laiku jau bijām "norakstījuši" ogles, respektīvi, mēs tās vairs nerēķinājām savās bilancēs un plānos, tad, sākot ar pagājušā gada oktobri, ogles atkal ir: tās tiek vestas pa dzelzceļu, ostā pārkrautas. Šobrīd nav liels īpatsvars, bet apjoms pret pagājušo gadu oglēm ir audzis.



No kurienes mums nāk ogles? Vai tā nav krava, kurai tika piemērotas sankcijas?



Dažādi nāk – kaut kas nāk no Kazahstānas, kaut kas nāk no Krievijas, kas vēl nav sankcionēts. Visi ļoti uzmanīgi skatās, kas notiek ar sankcijām. Ogles ir ieliktas sankcijās ne ar šodienu, bet ar augustu. Krievu salā bija piekrauti pilni kalni. Iebrauca kuģis, visu izkrāva. Patiesībā dzelzceļš šobrīd ir ļoti noslogots. Tiek meklēti jauni ceļi, kaut vai tām pašām oglēm: Kazahstānā ir ļoti lielas raktuves, viņi grib apgādāt Eiropu, un kaut kā šīs ogles uz Eiropu ir jāatgādā. Viens no veidiem, kā to darīt, ir caur Rīgu. Mēs jau šeit uz vietas ogles faktiski nepatērējam, mums akmeņogles gandrīz netiek izmantotas kurināmajam. Bet Eiropa izmanto – gan Francija, gan Vācija, arī Spānija.



Laba lieta Krievu salā – tur ir uztaisīti vēja žogi, kas neļauj ogļu putekļiem nonākt pilsētā, un viens terminālis ir uztaisījis tik modernizētu sistēmu, ka var nekavējoties izkraut no vagona pa konveijeru kuģī – nekas vairs nav jāpārkrauj. Un ir arī izsmidzinātāji, līdzīgi kā uz slēpošanas kalniem, tikai tur pūš ūdeni, lai ogles neput, – tiek darīts viss, lai to efekts būtu pēc iespējas mazāks.



Ja pat ogles savos plānos neiekļaujat, kādas kravas tagad tiek uzskatītas par Rīgas brīvostas galvenajām?



Graudi, koksne, konteineri – tie ir mūsu lielie vaļi. Tie notur visu apgrozījumu. Koksnes ir ļoti daudz, gan kreisajā, gan labajā ostas krastā. Kreisajā krastā mums ir lielie uzņēmumi – "Latvijas Finieris", "Kronospan"... Ļoti daudz koksnes tiek eksportēts. Bet ir arī vairāki uzņēmumi, kas eksportē jau gala produktu no koksnes, tas pats "Latvijas Finieris", kas ražo saplāksni un to ved prom. Arī briketes, granulas. Pirms diviem gadiem ļoti daudz granulu nāca no Baltkrievijas. Ņemot vērā radioaktivitāti, tas viss beidzās. Ir arī tādi, kas atved baļķus, ostā izkrauj, apstrādā par dēļiem, krauj atpakaļ un ved prom. Ceļi, kā transportēt, ir dažādi.



Atgriezīsimies pie investīcijām. No kādiem projektiem jūs noteikti nedomājat atteikties?



Viens – tā saucamais Tvaika ielas pārvads jeb tilts uz Kundziņsalu. Tas ir gadsimta projekts. Nu, labi, gadsimta projekts mums bija Krievu sala, kad mēs uzbūvējām jauno termināli, un šis ir nākamais gadsimta projekts, lai nodrošinātu, ka smagās mašīnas, kas brauc uz ostu, neuzturas tik daudz pilsētvidē, bet iebrauc droši ostā. Kā tas palīdz ostai? Tas patiesībā vairāk palīdz pilsētai, jo nebūs tik lielas ietekmes uz mazajām ieliņām, pa kurām smagās automašīnas brauc tagad. Tas atvieglos darbu Kundziņsalas termināļiem, regulēs ātrumu, kādā kravas mašīnas iebrauc, ļaujot šiem termināļiem strādāt operatīvāk un efektīvāk. Kundziņsala kā attīstības teritorija ir zona, kur osta un privātie uzņēmēji investēs visvairāk naudas. Un, ja Kundziņsala attīstīsies, aprite – ar kravām, smagajām mašīnām, vilcieniem, kuģiem – būs vēl lielāka.



Tas nozīmē, ka uzņēmumi varētu pārcelties uz turieni?



Var gadīties, bet maz ticams. Kundziņsalas kontekstā mēs runājam par jauniem un ļoti lieliem starptautisko spēlētāju projektiem, kuri grib bāzēties Rīgas ostā, kuriem vajag piestātni, noteiktus kvadrātmetrus, noteiktu sazobi ar transporta mezgliem, un viņi ir gatavi šeit investēt savu naudu.



Uz kurām kravu grupām visvairāk koncentrēsies šajā zonā?



Mēs skatāmies uz tā saucamajām komplektējošajām kravām, kur nav tikai pārkraušana kā operācija, bet ir arī pievienotā vērtība – atbrauca, kaut ko komplektēja un tad ved prom. Šobrīd neatklāšu, bet tie ir lielie spēlētāji – tie nav tādi "mūsējie". Mēs orientējamies nevis uz graudiem, amonjaku vai kaut ko tādu. Tās būs konteinerizētās kravas vai arī nestandarta kravas, kas jāpārvadā ar īpašiem transportlīdzekļiem. Nestandarta ražojumi, kas neietilpst vienā vagonā vai platformā.



Plānots savienojums ar Austrumu maģistrāli un Skultes pārvadu, bet Skultes pārvada celtniecība pašlaik "nobremzējusies". Vai tas ietekmēs jūsu plānus?



Te mēs iezīmējam nākamo problēmu. Krīzes dēļ visas izejmateriālu cenas – metāla, bitumena utt. – ir uzkāpušas vēl augstāk, nekā tas bija Covid-19 sadārdzinājuma dēļ. Un ir problēmas ar Skultes pārvadu. Tie būvnieki, kas būvē mūsu daļu, arī minēja, ka pastāv sadārdzinājuma riski. Otra problēma – materiālu nepieejamības risks. Var maksāt, cik grib, bet tos tāpat nevar dabūt, un te jau mēs nonākam pie nākamajām problēmām – termiņiem. Mums tilts ir jāpabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim, un, ja mums aizkavējas piegādes par 3–4 mēnešiem, pusgadu, ko šobrīd neviens nevar paredzēt, tad jau runa vairs nav par naudu, bet par paspēšanu. Lai viss "nenobruktu", mēs vairākos līmeņos mēģinām risināt problēmas gan ar Satiksmes ministriju, gan ar Rīgas domi, gan ar Finanšu ministriju, lai kopsummā mēs kā valsts nepazaudētu ES fondu līdzekļus, kas jau ir iegūti, lai šos projektus uzsāktu. Ja mēs tos apturēsim tagad, tad tikai pēc 20 gadiem varēsim pabeigt.



Vai būs kāds labums apkārtējo rajonu iedzīvotājiem?



Kundziņsalas pārvads noņems lielu slodzi no mazajām ielām, piemēram, Emmas un Meldru ielas. Tiltam ir ieplānotas arī velojoslas, pavisam citāda būs iebraukšana ostā – tā beidzot kļūs par eiropeisku, ar modernu muitas punktu, kur varēs iebraukt mašīnas, kas tagad brauc uz Ulriekstes ielu, un tās nenoslogos pārējo infrastruktūru. Tur arī ieprojektētas klusuma barjeras.



Bija doma modernizēt arī piestātnes.



Ir paredzētas vairākas piestātnes kreisajā krastā – termināļi attīstās un plāno paplašināt savu ražošanu. Mēs ejam viņiem pretī un uzbūvējam vai palīdzam uzbūvēt piestātnes, kur var piestāt lielāki kuģi, operatīvāk var notikt tā saucamās kravu operācijas. Tas darīts tāpēc, lai kravu apjoms palielinātos, lai mēs varētu pieņemt lielākus kuģus un būt konkurētspējīgāki. Piemēram, pagājušogad mēs padziļinājām piestātni Krievu salā un šobrīd varam pieņemt daudz lielākus kuģus ("cape sized"), milžus ar maksimālo iegrimi 17 metri. Un tas automātiski Rīgas ostai dod lielāku priekšrocību pār Klaipēdu un Tallinu, momentāni esam citā līgā. Pagājušonedēļ mums ienāca vislielākais kuģis vēsturē – trīs futbola stadionu izmērā, 300 metru garumā.



Plāns skar arī digitalizāciju. Ko tas nozīmē ostai?



Ap miljonu no investīcijām paredzam sistēmu pārveidei – lai mēs, pirms ienāk kuģis, vilciens vai automašīna, būtu informēti par potenciālajiem sastrēgumiem, lai informāciju par kravu apriti saņemtu daudz ātrāk nekā fiziski uz vietas. Varētu šķist, ka digitalizēt vārtus ir vienkārši. Taču patiesībā tas ir ļoti komplicēts process, jo, iebraucot ostā, ir jāņem vērā, kas ir speciālā ekonomiskā zona, – savā ziņā tā ir robežas šķērsošana. Lai paceltu vārtus, ir jābūt sazobei ar vairākām institūcijām: ostu, termināli, robežsardzi, muitu un tā tālāk. Visām sistēmām jāsaplūst vienā punktā, lai tad, kad piebrauc mašīna, varam apskatīt numuru, dokumentus, kravu, vadītāju. Tāds pamata ķieģelis mūsu virzībai uz tā saucamo digitālo dvīni, kur mums visa osta būtu ne tikai fiziskā formātā, bet arī digitālā, kad mēs sēžam pie datora un redzam informāciju no sensoriem, pat vēja plūsmas un ūdens līmeni Daugavā.



Mēs esam sākuši sarunas ar Rīgas domi, jo šī informācija ļaus Rīgai efektīvāk plānot satiksmes organizāciju, saprast, kā virzīt sabiedrisko transportu, kur uzstādīt ceļazīmes un luksoforus. Tur ir daudz praktisku problēmu – kad nāk graudu sezona, klasiski uz vasaras otro pusi, ir ļoti liels pieplūdums ar smagajām mašīnām, un tās visas, kā izbrauc no sava sākumpunkta, vai tā ir Jelgava, Liepāja vai Valmiera, tā pulksten desmitos ir šeit, pie ostas vārtiem.



Un tad tās stāv rindā – netiek garām mašīnas, autobusi, bet tās dedzina degvielu. Tāpēc mēs arī domājam par tādiem stāvlaukumiem un apziņošanas sistēmām, lai katram no šiem vadītājiem paziņotu, kurā laikā labāk braukt, kad terminālis viņus varētu apkalpot. Tad šie vadītāji varētu pagūt izbraukāt pat divreiz dienā.



Datu digitalizācija un virzība digitālā dvīņa virzienā ļauj arī komersantiem, kas ir ostā (vairāk nekā 200 uzņēmumu, starp kuriem 36 lielākie), izmantot datus, bet valsts iegūst daudz datu par kravu plūsmām, kas iepriekš nebija pieejami. Mēs jau varam sākt modelēt, piemēram, ja remonti ir vienā vietā, tad sastrēgumi būs citā, un var izdarīt secinājumus ne tikai pēc tā, ka mums tā liekas, bet to var pierādīt.



Cik saprotu, osta nebūs savienota ar "Rail Baltica". Vai tas ir trūkums?



Veicam izpēti, kādā veidā varētu savienot, cik tas reāli maksātu, cik ilgā laikā būtu reāli savienot, jo "Rail Baltica" arī ir gadsimta projekts pasažieru plūsmai. Bet kādam tad arī jākompensē šīs pasažieru izmaksas. Faktiski savienojums ar ostu, kur brauc kravas, ir ļoti nozīmīgs pašai "Rail Baltica" ilgtspējai, lai valstij pašai nav jāsubsidē šis savienojums. Ja brauc kravas, var kompensēt šīs pasažieru izmaksas.



Ir divas virzības, ko varam veicināt. Pirmkārt, lai samazinātu smago mašīnu daudzumu Rīgas ielās, mēģinām radīt mehānismu, lai pārietu uz iekšzemes pārvadājumiem. Tie, kas brauc no Valmieras, Rēzeknes, Daugavpils utt., lai maksimāli izmanto vilcienus, lai nav jābrauc mašīnām. Vilciens aizņem daudz mazāk vietas, tas ir ekoloģisks risinājums.



Un otrs – kaut kā kravām ir jānonāk ostā. Vilciens salīdzinājumā ir visefektīvākais satiksmes veids. Protams, ir nianses, ja jābrauc 200 kilometri, tad varbūt nekrausi vilcienu, ja nevar sastāvu komplektēt, un tad ar mašīnu būtu ātrāk, bet mēs ikdienā strādājam ar "Latvijas Dzelzceļu", lai nodrošinātu, ka šie iekšzemes pārvadājumi mums notiek pēc pulksteņa. Tur gan ir izaicinājumi ar vagoniem, sastāviem, platformām, bet šobrīd kritiskās ģeopolitiskās situācijas dēļ ir skaidrs, ka tas ir viens no ceļiem, kur mums jāiet.



Mēs mēģinām atrast veidus, kā "ievilkt" daļu no "Rail Baltica" kreisajā krastā. Pirmais solis – panākt, lai šobrīd neizbūvē tā, ka osta nekad nevarēs pieslēgties. Sākumā vienkāršākā doma bija tāda, ka varētu ielikt paralēlās sliedes Zasulaukā, pagriezties un uzreiz virzīties uz Krievu salu, uzlikt šaurākas sliedes...



Bet tur ir cita problēma – tur būs pasažieru vilciens, kas kursēs uz Rīgas centru. Tas automātiski mums visu sarežģī, tāpēc domājam par alternatīvām. Tikai ar ostas gribēšanu nepietiek, tur vajag arī valstij saprast: vai mēs gribam ar "Rail Baltica" tikai vizināt pasažierus un pēc tam paši maksāt par šo dārgo infrastruktūru, vai arī mēs gribam kombinēt, lai atpelnītu. Piedāvājums no mūsu puses paver jaunus mezglus un savienojumus kopumā visai ostas, Rīgas un Latvijas attīstībai. Viens no mūsu plāniem Spilvē ir veidot industriālo parku – tā ir vieta, kur tagad teju nekas nenotiek.



Tā varētu būt vieta modernām rūpnīcām, darbavietām, laboratorijām. Tas ir jauns veids, kā parādīt, ka ostās nav tikai pārkraušana, bet ir kaut kāda pievienotā vērtība, kur ideālajā gadījumā ir papildu plūsma, kuru caur termināļiem var pārkraut un vest projām, vai arī otrādi – komponentes vest uz Latviju un ražot šeit, uz vietas.