Šobrīd nākotnes pasažieru un kravu pārvadājumiem nepieciešamā ritošā sastāva izmaksas nav iekļautas "Rail Baltica" projektā. Vienlaikus, lai palīdzētu Baltijas valstīm pieņemt izsvērtus, ekonomiski efektīvus un ilgtspējīgus lēmumus šajā jomā, "Rail Baltica" kopuzņēmums ir uzsācis nozīmīgu izpēti, kuras mērķis ir sniegt rekomendācijas par to, kā visefektīvāk organizēt pārvadājumu attīstību nākotnes "Rail Baltica" ekonomiskajā koridorā un – ciešā sazobē ar to – kādas būtu optimālās stratēģijas arī ritošā sastāva nodrošināšanai. Dzelzceļa nozarē pastāv daudz dažādi ritošā sastāva risinājumi – sākot no jaunu vilcienu, lokomotīvju un vagonu ražošanas un iegādes, līdz dažādiem alternatīviem risinājumiem, tostarp īri, līzingu un lietotas tehnikas izmantošanu.



"Rail Baltica" būs nepieciešams ļoti plašs ritošā sastāva spektrs – ātrgaitas pasažieru vilcieni (līdz 250 km/h), reģionālie EMU (angliski - electric multiple unit) vilcieni, nakts vilcieni, kravas lokomotīves, dažāda veida dzelzceļa vagoni, tostarp intermodālās platformas, tehniskie agregāti un citi. Līdz ar to, lai nodrošinātu nākotnes pārvadājumu un infrastruktūras uzturēšanas efektivitāti un komerciālo ilgtspēju, Baltijas valstīm jāspēj vienoties par labi funkcionējošu, konkurētspējīgu un integrētu pārvadājumu un uzturēšanas pakalpojumu tirgu un saprātīgiem ritošā sastāva risinājumiem, izvairoties no neefektīvas sadrumstalotības, uzsver AS "RB Rail".



"Zinot, ka dzelzceļa ritošā sastāva ražošana ir pietiekami garš process, ja ir runa par jaunu ritošo sastāvu, tad ir skaidrs, ka mums nav daudz laika vilcināties ar šiem būtiskajiem lēmumiem," rezumē Kaspars Briškens.



Jautāts, vai jau ir kādas aplēses par ceļošanas izmaksām pēc "Rail Baltica" projekta īstenošanas, viņš atzīst, ka tas ir sarežģīts jautājums un izmaksu modelēšanas darbs vēl ir priekšā, bet pakalpojumam būtu jābūt izdevīgākam par aviopārvadājumiem: "Tam būtu jābūt salāgotam, ekonomiski ilgtspējīgam un konkurētspējīgam modelim, bet vienlaikus šis jautājums ir cieši saistīts ar maksu par infrastruktūru. Ir dažādi modeļi. Ir tādi, kas tiecas nodrošināt to, ka valstij nav papildus jāfinansē infrastruktūras uzturēšana, bet tas var nozīmēt mazāku kopējo pārvadājumu plūsmu. Savukārt Skandināvijā populārs ir modelis, ka valsts turpina stiprināt dzelzceļu, jo mērķis ir radīt ļoti konkurētspējīgu izmaksu bāzi pārvadātājiem, kas tālāk atsaucas uz biļešu cenām pasažieriem un nosacījumiem kravu pārvadājumiem."



"Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka mēs nemēģinām "Rail Baltica" pretnostatīt ne esošajiem kravu pārvadājumiem ar autotransportu, ne pasažieru pārvadājumiem ar aviotransportu. Mums šobrīd ir ļoti labs dialogs gan ar vadošajiem autopārvadātājiem, gan ar aviokompānijām, kas labi saprot, ka "Rail Baltica" nākotnē visiem radīs jaunas priekšrocības," piebilst Briškens. Piemēram, avionozarei tas ļaus atbrīvot jaudas, kas šobrīd tiek ieguldītas Baltijas īsajos pārlidojumos, savukārt autopārvadājumos arvien izteiktāks kļūst šoferu trūkums – kravas pārceļot uz dzelzceļu, autotransports varēs nodrošināt distribūciju šaurākā areālā.



Briškens stāsta, ka jārunā par divu veidu Latvijas ieguvumiem no "Rail Baltica" projekta īstenošanas. Ir ieguvumi, kurus ir iespējams kvantificēt jeb uzrādīt izmērāmos lielumos, un ir "aisberga" neredzamā daļa, kur ietilpst ieguvumi, kas ir ļoti reāli, īpaši ilgākā termiņā, bet tos nav iespējams patlaban izmērīt finansiālās vienībās. Tās ir, piemēram, dzīvības, kas tiks glābtas, cilvēkiem pārsēžoties no autotransporta uz dzelzceļa transportu, trokšņa piesārņojuma mazināšana, vides ilgtspējas uzlabojumi, ceļošanas laika ietaupījums. "Ja šobrīd maršruts Rīga-Tallina aizņem četras stundas ar autotransportu un Rīga-Kauņa gandrīz četras, tad nākotnē viss būs divu stundu ietvaros un tam būs milzīga ietekme uz kopējo ekonomisko integrāciju," ir pārliecināts AS "RB Rail" pārstāvis. Ieguvumi būs saistīti arī ar starptautisko un reģionālo staciju un apkārtnes attīstību.