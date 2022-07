Vēl pirms 30 gadiem Getliņu izgāztuve bija vien kārtējais milzīgais atkritumu kalns – jau pie poligona ieejas bija jūtama nepatīkama smaka, bez gumijas zābakiem šeit nevarēja ienākt, savukārt vietējie iedzīvotāji gruntsūdeņu piesārņojuma dēļ baidījās ņemt ūdeni no akām un stādīt sakņu dārzus pie mājām. Tagad "Getliņi EKO" ar savām atkritumu pārstrādes iekārtām, koģenerācijas staciju un siltumnīcām ir viens no Eiropā modernākajiem sadzīves atkritumu poligoniem.



2015. gadā uzņēmuma teritorijā tika izveidots atkritumu šķirošanas komplekss. Šķirošanas laikā iegūtie pārstrādājamie materiāli un metālizstrādājumi tiek novirzīti uzņēmumiem, kas nodarbojas ar to reģenerāciju un pārstrādi.



Savukārt nepārstrādājamie atkritumi tiek apglabāti videi draudzīgās, slēgtās, bioloģiski noārdāmās šūnās, kas pēc to atbilstošas slēgšanas ar pretinfiltrācijas segumu nelaiž cauri ne gaisu, ne lietusūdeni. Gāze, kas šūnās veidojas no bioloģiskajiem atkritumiem, tiek novadīta uz energobloku, kur tā tiek sadedzināta un pārvērsta enerģijā (elektrībā un siltumā), un visi notekūdeņi tiek savākti un attīrīti. Lielākā daļa elektroenerģijas tiek nodota SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs", savukārt lielāko daļu siltumenerģijas izmanto uzņēmuma siltumnīcās, kur audzē Getliņu tomātus, gurķus un pavasarī nelielā skaitā nokarenos ziedus, pārējo enerģiju uzņēmums izmanto savas pamatdarbības nodrošināšanai.