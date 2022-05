Upes tramvajs Daugavā. Soli tuvāk sapnim?

Pilsētas arhitekti, plānotāji un urbānisti jau sen lauž šķēpus par to, kā Rīgā samazināt auto plūsmu. Apspriesti tiek visdažādākie risinājumi, tomēr, neraugoties uz visām potenciālajām priekšrocībām, pilsētas galvas prāmju satiksmi Daugavā līdz šim nav uztvēruši nopietni.



Ideju par ūdens satiksmes atjaunošanu Daugavā vēl pirms pandēmijas piedāvāja privātie uzņēmēji. Kuģu būvētavas "BIC Aluminium" inženieri izveidoja projektu nelielam prāmim, kas varētu kursēt pa Daugavu, vienlaikus pārvadājot 130 pasažierus un 50 velosipēdus vai skūterus.



Uzņēmuma pārstāvis Igors Mitrofanovs toreiz stāstīja, ka brauciens no Bolderājas līdz Vecmīlgrāvim ar prāmi ilgtu 15–20 minūtes. Šobrīd ceļš prasa divas stundas. Pirmo prāmi kompānija nolēmusi uzbūvēt pašu spēkiem par saviem līdzekļiem.



Idejai pieķērās toreiz vēl pastāvošais Rīgas pilsētas arhitekta birojs. Iniciatīvu nodeva sabiedriskajai apspriešanai. Vispirms tika runāts par prāmjiem, kas pārvadātu gan cilvēkus, gan automašīnas. Tomēr no mašīnām atteicās – nav pieprasījuma, piestātņu aprīkošana būtu pārāk dārga. Vēlāk iniciatīva nonāca līdz idejai par nelieliem pasažieru tramvajiem, kas 10–15 minūšu laikā nogādātu pasažierus no Bolderājas Vecmīlgrāvī vai centrā, no Vecmīlgrāvja Mežaparkā, no centra Ķengaragā.