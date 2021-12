Valdis Dombrovskis: Eiropas un Latvijas ekonomikas atveseļošanas plāns

ES dalībvalstīm ir pieejami arī vairāki ES līmeņa krīzes atbalsta instrumenti. Te var pieminēt SURE programmu – izdevīgas aizņēmumu iespējas nodarbinātības atbalstam, Eiropas Investīciju bankas programmu kredītu pieejamībai uzņēmumiem, nepieciešamības gadījumā arī Eiropas stabilitātes mehānisma atbalstu dalībvalstīm.



Domājot par ekonomikas atveseļošanu, Eiropas Savienība ir sagatavojusi ambiciozu ES daudzgadu budžetu un ekonomikas atveseļošanas plānu – "Next Generation EU". Kopējais ES finansējuma apjoms 2021.–2027. gadam sasniegs 1,8 triljonus eiro – ar mērķi ne tikai nodrošināt ekonomikas atjaunošanos, bet vienlaikus virzīties uz klimata neitrālu ekonomiku un ekonomikas digitalizāciju. Latvijai pieejamais ES finansējuma apjoms ir vairāk nekā 10 miljardi eiro, kas dod labu atspēriena punktu ekonomikas izaugsmei.



Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns "Next Generation EU" ir ievērojams arī ar to, ka tas tiek finansēts, ES veicot kopīgu aizņemšanos finanšu tirgos. Šāda pieeja ES līmenī tiek īstenota pirmo reizi. Plāna ietvaros tiek sniegts atbalsts dalībvalstīm, ņemot vērā krīzes ietekmi, dalībvalstu ekonomiskās attīstības līmeni un finansiālās iespējas, tādējādi mazinot ekonomisko nevienlīdzību ES ietvaros.



Lielākā daļa no "Next Generation EU" finansējuma tiek novirzīta caur Eiropas ekonomikas atveseļošanas un noturības mehānismu. Tā galvenās prioritātes ir dot stimulu ekonomikai, kā arī veicināt Eiropas ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju.