Vilcieni, tramvaji, veloceļi – ko Rīgai dos 295 miljoni eiro no Atveseļošanās fonda

Projekti ir vēl pašā sākumā, un vēl nav apzināta to praktiskā puse, kas arī patlaban raisa lielākās bažas. Ķirsis pieļauj – varētu būt situācijas, ka zemesgabals, kur plānots kāds projekts, pieder privātpersonai, kura nevēlas to projektam atvēlēt. Tas nozīmē, ka būtu jāiet piespiedu atsavināšanas ceļš, kas varētu aizņemt 2–3 gadus.



Otrs risks – zem zemes ir vēl viena Rīga jeb komunikācijas. Priekšizpēte jau tagad signalizē par iespējamu nepieciešamību pārcelt siltumtrasi, kas varētu izmaksāt aptuveni 15 miljonus eiro jeb trešdaļu no metrobusa līnijas projekta kopsummas. Rīga gan vēl meklē veidus, kā šo situāciju risināt, un, iespējams, siltumtrase nemaz nebūs jāpārceļ, bet, ja cita risinājuma nebūs, tad projekts ir apdraudēts, saka Ķirsis.



Vēl viena problēma ir piešķirtais finansējums. Lai gan Latvijai ANM ietvaros nauda piešķirta grantu veidā un jāatmaksā nav, vēlāk izrādījies, ka PVN tomēr jāmaksā. Ja projektu realizē, piemēram, "Rīgas satiksme", tad tā kā PVN maksātāja dabūs atpakaļ, bet, ja to darīs Rīgas dome, tad PVN 21% apmērā būs jāsedz no budžeta kabatas.



Vienlaikus joprojām tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kas cita starpā paredzēs projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un ieviesīs lielāku skaidrību par to, kāds finanšu slogs gulstas uz pašvaldības pleciem, jo patlaban skaidrības par to, vai zemes īpašumu atsavināšana un telekomunikāciju pārbūve būs attiecināmās vai neattiecināmās izmaksas, nav, norāda vicemērs.