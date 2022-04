Auto iegāde: Kad izvēlēties finanšu, bet kad operatīvo līzingu?

Pavasaris ierasti ir laiks, kad uzņēmumos domā par jauna transporta līdzekļa iegādi, taču pirms lēmuma pieņemšanas jāizvērtē gan finansiālās iespējas, gan izdevīgākie iegādes veidi. Visbiežāk auto iegādei tiek izmantots finanšu vai operatīvais līzings – kurš un kādās situācijās būs piemērotākais – skaidro Luminor līzinga vadītājs Raivo Bāle.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības izaugsmi, Luminor sadarbībā ar Eiropas Investīciju Banku (EIB) piedāvā izdevīgus līzinga nosacījumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Tas atvieglo iespēju iegādāties lauksaimniecības, mežsaimniecības un celtniecības tehniku, komerctransportu, ražošanas iekārtas un uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamos transportlīdzekļus.

"Līzinga sniegtās iespējas joprojām visbiežāk izmantotas tieši vieglo automašīnu un vieglā komerctransporta iegādei. Iesakām ne tikai pievērst uzmanību automašīnas tehniskajam stāvoklim un parametriem, bet nopietni izsvērt savas finansiālās iespējas un ilgtermiņa plānus, lai izvēlētos atbilstošāko līzinga veidu," norāda Raivo Bāle, Luminor Līzings vadītājs.

Auto līzingam ir pieejami divi veidi: finanšu un operatīvais līzings. Lai gan abiem līzinga veidiem pirmā iemaksa parasti ir no 10 līdz 20 procentiem no auto vērtības, galvenā atšķirība ir tajā, cik ātri iespējams kļūt par iegādātā transportlīdzekļa pilntiesīgu īpašnieku. Piemēram, izvēloties finanšu līzingu, maksājumi par auto tiek veikti pa daļām un transportlīdzekļa vērtība tiek nosegta pilnā apmērā. Noslēdzoties saistībām ar līzinga uzņēmumu, auto nonāk klienta īpašumā. Savukārt operatīvais līzings vairāk paredzēts situācijām, kad nav vajadzības vai vēlmes kļūt par auto īpašnieku, tāpēc tieši šo līzinga veidu visbiežāk izmanto uzņēmumi. Gan finanšu, gan operatīvais līzings pieejams gan lietotiem, gan jauniem auto, tomēr operatīvo līzingu vairāk izmanto, lai iegādātos jaunu transportlīdzekli.

Salīdzinot finanšu līzingu ar operatīvo, otram ir mazāki ikmēneša maksājumi, jo līguma laikā nav jānosedz visa auto vērtība. Vairumā gadījumu operatīvā līzinga perioda beigās atlikusī atmaksas summa ir 20 līdz 30 procenti, taču tā var būt arī lielāka vai mazāka no auto sākotnējās vērtības, atkarībā no nomas termiņa un paredzamā nobraukuma. Beidzoties saistībām, auto nonāk atpakaļ pie atpircējiem, kas pamatā ir auto dīleri no kā auto sākotnēji ir iegādāts. Vienlaikus operatīvais līzings ir elastīgāks nekā finanšu līzings. Piemēram, ja pēc līguma beigām tomēr tiek nolemts par auto iegādi, ir vienkārši jāpagarina nomas periods, atmaksājot atlikušo auto summu pa daļām vai vienā maksājumā.

Līzinga process sākas jau brīdī, kad vēl tikai tiek apsvērta auto iegāde. Pirmais solis ir vajadzību un vēlmju, kā arī finansiālo iespēju apzināšana. Jāpārliecinās arī par vēlamā transportlīdzekļa atbilstību līzinga nosacījumiem. Pēc tam būs vieglāk izvēlēties sev atbilstošāko līzinga veidu un, iespējams, arī auto. Tomēr, ja rodas papildu jautājumi par auto līzingu, ieteicams konsultēties ar līzinga speciālistiem.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem pieejamā līzinga summa ir, sākot no astoņiem tūkstošiem eiro. Izdevīgāki nosacījumi pieejami gan finanšu, gan operatīvajam līzingam ar divu gadu minimālo līzinga termiņu. Līzinga procentu likmes tiks aprēķinātas individuāli, pielāgojoties konkrētā uzņēmuma situācijai un plānotajam aizņēmuma mērķim. Ar EIB atbalstu Luminor klienti var saņemt procentu likmes samazinājumu 0,25 % apmērā. Finansējumam var pieteikties dažādu nozaru Baltijas reģiona mazie un vidējie uzņēmēji, kuros nodarbināti līdz pat 3000 darbinieki.

Līzinga noformēšanas process nav sarežģīts, taču, izvēloties lietotu vai jaunu auto, atšķirsies dokumentu apjoms. Lietotas automašīnas iegādei līzinga noformēšanai būs nepieciešams transportlīdzekļa vērtējums, ko var sniegt līzinga kompānijas akceptēti vērtētāji. Tāpat klientam būs jāaizpilda līzinga pieteikums un izskatīšanai jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Toties jauna auto iegādei jāiesniedz aizpildīts līzinga pieteikums un jāpievieno personu apliecinošs dokuments. Iegādājoties jaunu automašīnu, pieteikumu līzinga saņemšanai iespējams noformēt gandrīz visos autosalonos. Juridiskai personai līzinga saņemšanai gan lietotam, gan jaunam automobilim nepieciešams pievienot arī iepriekšējā gada finanšu pārskatu.

