Aprīļa lielāko nekustamā īpašuma darījumu galvgalī – zeme un arī dzīvokļi

Šā gada aprīlī Latvijā ir reģistrēti 2274 nekustamo īpašumu darījumi, to kopējā summa veido 84,81 milj. eiro, šādus datus ir apkopojis "Lursoft".

Salīdzinot ar martu, aizvadītajā mēnesī reģistrēts par 16,12% nekustamo īpašumu darījumu mazāk, kas, iespējams, izskaidrojams ar Lieldienu brīvdienām, kad darījumu aktivitāte samazinājusies. To apliecina arī "Lursoft" pieejamie dati, analizējot nekustamo īpašumu darījumu aktivitāti pa nedēļām. Piemēram, laika posmā no 27. marta līdz 2. aprīlim reģistrēti 922 darījumi, savukārt no 3. līdz 9. aprīlim – 714, bet no 10. aprīļa līdz 16. aprīlim – tikai 591.

Vienlaikus, iespējams, ka darījumu skaits samazinās arī aizvien pieaugošās "Euribor" kredītlikmju dēļ, kas rada lielāku piesardzību, tāpēc pircēji iecerētā nekustamā īpašuma iegādi atliek.

Kā ierasts, visvairāk darījumu arī aprīlī bijis ar telpu grupām (51,51% no reģistrētā kopējā darījumu skaita). Darījumi ar zemi veidoja 28,89% no kopējā darījumu skaita aprīlī, savukārt zeme ar būvēm – 19,70%.

"Lursoft" izpētījis, ka darījumi ar telpu grupām bijuši ne tikai skaitliski visvairāk, bet arī to vidējā summa bijusi augstākā, salīdzinot ar pārējiem darījumu objektu veidiem. Vidējā summa darījumiem ar telpu grupām aprīlī bija 29 tūkst. eiro (martā – 32 tūkst. eiro), zemei ar būvēm – 15,85 tūkst. eiro, savukārt vidējā summa darījumiem ar zemi – 10 tūkst. eiro. Vienlaikus jānorāda, ka starp Top 25 lielākajiem nekustamo īpašumu darījumiem, kas reģistrēti pagājušajā mēnesī, saraksta 1. un 2. vietā ir zemes darījumi.

Atšķirībā no marta, kad reģistrēti pat trīs darījumi vērtībā virs viena milj. eiro, aprīlī lielākā nekustamā īpašuma darījuma summa bija 799 tūkst. eiro. Tas ir 6674 m2 lielais zemes gabals Rasas ielā 5, Rīgā. "Lursoft" izziņā atrodamā informācija liecina, ka konkrētais zemes gabals paredzēts komercdarbības objektu apbūvei.

Zemes gabalu Rasas ielā 5, Rīgā iegādājies nekustamo īpašumu nozarē strādājošais SIA "Pantheon", kas pieder Artūram Stikutam un Jevgeņijam Bobreņevam (Evgeny Bobrenev). Abiem uzņēmējiem pastarpināti caur SIA "Pantheon" pieder arī 2011. gadā dibinātais SIA "SMALKI", kura pamatdarbība saistīta ar dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecību. Ne SIA "Pantheon", ne arī SIA "SMALKI" vēl nav iesnieguši pārskatus par saimniecisko darbību 2022. gadā. 2021. gadā SIA "Pantheon" nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības, bet SIA "SMALKI" apgrozījis 84,7 tūkst. eiro un nopelnījis nepilnus 35 tūkst. eiro. "Lursoft" dati rāda, ka abu uzņēmumu līdzīpašniekam Artūram Stikutam pieder arī tūrisma operatoru pakalpojumu sniegšanas uzņēmums SIA "In style promotions".

TOP 25 lielāko nekustamo īpašumu darījumu sarakstā arī divi nākamie lielākie darījumi reģistrēti Rīgā – darījums ar zemi 670,14 tūkst. eiro vērtībā (3723m2 zeme daudzdzīvokļu mājas apbūvei) un dzīvoklis Skanstes ielā 29A.

"Skanstes virsotnēs" esošais sešu istabu dzīvoklis iegādāts par 602,10 tūkst. eiro. Divos stāvos izvietotā dzīvokļa kopējā platība ir 211,8 m2, savukārt darījuma telpu grupas platība sasniedz 322 m2. Jānorāda, ka aizvadītajā mēnesī reģistrēti 1066 darījumi ar dzīvokļiem, darījumu vidējai summai sasniedzot 31,5 tūkst. EUR; 100 gadījumos dzīvokļa darījuma summa sasniedza vismaz 100 tūkst. eiro. Gandrīz 47% no visiem dzīvokļu darījumiem aprīlī reģistrēti Rīgā (500), vēl 77 – Liepājā, 55 – Daugavpilī.

"Lursoft" pētījuma dati rāda, ka nekustamo īpašumu darījumi aprīlī reģistrēti visās pašvaldībās.

Visvairāk to bijis Latvijas lielākajās pilsētās (Rīgā – 772, Liepājā – 104, Daugavpilī – 88), kurām seko Rēzeknes novads. Pagājušajā mēnesī tur reģistrēti 72 nekustamo īpašumu darījumi, no tiem 46 bijuši darījumi ar zemi. Lielākais no tiem bijis darījums ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi Rēzeknes novada Freimaņu pagastā 229,2 tūkst. m2 platībā. "Lursoft" izziņā esošā informācija liecina, ka 204,80 tūkst. m2 no šīs platības veido mežu zemes. Jānorāda, ka Rēzeknes novadā šis pagājušajā mēnesī bijis vienīgais darījums, kura summa pārsniegusi 100 tūkst. eiro. Lursoft aprēķinājis, ka nekustamo īpašumu darījumu vidējā summa Rēzeknes novada teritorijā aprīlī bija 3,7 tūkst. eiro.