'Bonava' pieliks punktu 42 miljonus eiro vērtajam 'Krasta kvartāla' projektam

Mājokļu attīstītājs "Bonava Latvija" nodevis ekspluatācijā ceturto deviņu stāvu dzīvojamo ēku "Krasta kvartālā" Rīgā. Piekto ēku plānots pabeigt šī gada vasarā, bet aprīlī sākta projekta sestās mājas būvniecība, ziņo "Bonava Latvija".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vairāk nekā 42 miljonus eiro vērtais projekts "Krasta kvartāls" ir viens no lielākajiem Maskavas forštatē un Krasta masīvā. Pēc tā pilnīgas pabeigšanas tur dzīvesvietu radīs vairāk nekā 1400 cilvēku.

Ceturtajā deviņu stāvu ēkā ir 92 divu līdz četru istabu dzīvokļi, kuru platība ir no 38,2 līdz 81,3 kvadrātmetriem. Katrs dzīvoklis aprīkots ar individuālu ventilācijas sistēmu ar rekuperācijas funkciju, savukārt ēkas pagrabstāvā pieejama slēdzama personīgā mantu glabātava. Pašlaik projekta ceturtajā ēkā pārdoti vai rezervēti vairāk nekā 80% dzīvokļu. Dzīvokļus šajā mājā ir iespējams iegādāties par summu no 94 tūkst. eiro. Arī sestajā mājā pēc tās pabeigšanas būs pieejami 92 moderni un funkcionāli divu līdz četru istabu dzīvokļi. Tur dzīvokļu cena ir sākot no 93 tūkst. eiro.

Savukārt piektās ēkas dzīvokļus ir plānots piedāvāt īrei. Tas būs "Bonava Latvija" pirmais īres nams, kura būvniecību plānots pabeigt šī gada vasarā.

"Bonava Latvija" 3,7 hektāru plašās teritorijas attīstību sāka 2018.gadā. "Krasta kvartāls", pēc uzņēmuma pārdošanas un mārketinga vadītāja Kaspara Ekša teiktā, ir viens no iecienītākajiem šī attīstītāja projektiem. Turklāt tas sniedz pozitīvu impulsu visas apkaimes izaugsmei. "Zināmā mērā esam lauzuši stereotipus, pierādot, ka t.s. Maskavas forštate var būt ļoti pieprasīta un piemērota vieta, kur veidot ilgtspējīgu, modernu un drošu dzīves telpu," klāsta Ekša.

Kvartāla teritorija ir labiekārtota; tajā ir ierīkots bērnu rotaļu laukumus, izveidoti apstādījumi un pastaigu zona, uzstādītas vingrošanas iekārtas, lapenes ar griliem un āra galda tenisa galds.

"Bonava Latvija" ir viens no lielākajiem mājokļu attīstītājiem Latvijā, kura mātes uzņēmums "Bonava" attīsta dzīvojamo māju projektus Vācijā, Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, 2022. gadā sasniedzot apgrozījumu 1,48 miljardu eiro apmērā. Uzņēmumam ir arī likvidācijas procesā esošas darbības Sanktpēterburgā. "Bonava" akcijas un zaļās obligācijas tiek kotētas "Nasdaq" biržā Stokholmā.