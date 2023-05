Dzīvokļu vidējā cena Rīgas mikrorajonos pavasarī maina kursu

2023. gada aprīlī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu vidējā cena palielinājās par 0,2%, sasniedzot 911 eiro/m². 2023. gada pirmajos mēnešos dzīvokļu cenas kopumā gan ir samazinājusies par 0,6%, sarēķinājusi nekustamā īpašuma kompānija "Arco Real Estate".

Rīgas lielākajos mikrorajonos aprīlī galvenokārt tika novērotas pozitīvas cenu svārstības. Daudzviet aprīlī dzīvokļu cenas saglabājās stabilas. Līdzšinējā dzīvokļu cenu lejupslīde, kas turpinājās kopš pagājušā gada vidus, apstājās, tomēr atsevišķos mikrorajonos aprīlī vēl varēja novērot arī negatīvas cenu izmaiņas, secina uzņēmuma analītiķi.

Piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos šogad bija izteikti augstāks nekā pērn šajā laika periodā. Šogad dzīvokļu piedāvājums jau pārsniedza 1700 atzīmi, kas 2022. gadā tika pārsniegta tikai augustā. Rīgas lielākajos mikrorajonos piedāvājuma līmenis bija krietni augstāks nekā pirms gada (+66%).

Gandrīz visos Rīgas lielākajos mikrorajonos cenas dzīvokļiem 2023. gada pirmajos četros mēnešos pazeminājās. Lielākais cenu samazinājums kopš gada sākuma Rīgas mikrorajonos novērots Juglā (-2%). Citos Rīgas lielākajos mikrorajonos cenas šogad pazeminājās 0,2–1% robežās. Vienīgais izņēmums bija Ķengarags, kur pagājušā gada nogalē bija vislielākā cenu lejupslīde, bet šogad dzīvokļu cenas saglabājas stabilas. Imantā un Vecmīlgrāvī šogad konstatēts neliels cenu palielinājums.

Aprīlī sērijveida dzīvokļu vidējās cenas bija vidēji par 44% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro/m².

Viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās dažāda lieluma mājokļos - vienistabas (+0,2 %), divistabu (+0,1 %), trīsistabu (+0,1 %) un četristabu (+0,1 %) dzīvokļiem.

Aprīlī dārgākie dzīvokļi arvien ir 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 55 līdz 60 tūkst. eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt lētāki dzīvokļi ir t.s. lietuviešu projekta mājās, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 33 līdz 45 tūkst. eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 31 līdz 45 tūkst. eiro atkarībā no mikrorajona.