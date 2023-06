Dzīvokļu vidējā cena Rīgas mikrorajonos slīd uz leju, piedāvājums – arvien plašāks

2023. gada maijā dzīvokļu vidējā cena Rīgas mikrorajonu sērijveida ēkās noslīdējusi līdz 904 eiro/m². 2023. gada pirmajos mēnešos dzīvokļu cenas kopumā pazeminājās par 1,4%, sarēķinājusi nekustamo īpašumu kompānija "Arco Real Estate".

Par spīti pozitīvajām cenu svārstībām iepriekšējā mēnesī, maijā sērijveida dzīvokļa cenām bija lejupejoša tendence. Fiksēts lielākais cenu kritums šogad. Tikai atsevišķās apkaimēs dzīvokļu cenas saglabājās stabilas, norāda uzņēmuma analītiķi.

Pamanāmākais cenu samazinājums kopš gada sākuma ir Ziepniekkalnā (-2,4%). Citos lielākajos mikrorajonos cenas šogad pazeminājās 0,2–2% robežās. Vienīgais izņēmums ir Ķengarags. Tur pagājušā gada nogalē bija novērota lielāka lejupslīde, savukārt šogad cenas ir stabilas.

Tās Rīgā ir vidēji par 44% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro/m², atgādina "Arco Real Estate".

Piedāvājumu skaits lielākajos galvaspilsētas mikrorajonos šogad bija izteikti augstāks nekā pērn šajā laika posmā. Šogad dzīvokļu piedāvājums jau pārsniedz 1800 atzīmi; pērn tā tika pārsniegta tikai septembrī. Rīgas lielākajos mikrorajonos piedāvājuma līmenis bija krietni augstāks nekā pirms gada (+30%).

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, var secināt, ka lielākais ir Purvciemā, savukārt mazākais – Bolderājā.

Maijā visvairāk piedāvājumu skaits palielinājās Purvciemā (+20%). Vairākos mikrorajonos bija arī negatīvas tendences, tostarp maijā tas visvairāk samazinājās Vecmīlgrāvī (-12%).

Maijā visdārgākie dzīvokļi arvien ir 119. un 104. sērijas mājās; cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī ir robežās no 53 līdz 59 tūkst. eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt lētākās ir t.s. lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 33 līdz 45 tūkst. eiro, un Hruščova laika mājas, kurās divistabu dzīvokļi maksājuši no 31 līdz 45 tūkst. eiro atkarībā no mikrorajona.