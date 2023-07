Ekskluzīvi īpašumi ārpus Rīgas izpelnās gan vietējo, gan ārvalstu pircēju interesi

Lai arī Rīgas pilsētas centrs nekustamo īpašumu pircēju vidū jau gadiem ir augsti pieprasīts, 2022. gadā "Latvia Sotheby's International Realty" eksperti novērojuši, ka arvien vairāk galvaspilsētas iedzīvotāju meklē mājvietu ārpus Rīgas centra.

Balstoties uz kompānijas veikto pētījumu, Pierīgas rajonos nekustamo īpašumu iegādē 2021. gadā tika ieguldīti 36,3 miljoni eiro, savukārt 2022. gadā – jau 60,9 miljoni eiro. Nekustamo īpašumu tirgus pašlaik piedzīvo paaugstinātu pieprasījumu ne tikai Pierīgā, bet arī krietni tālāk no galvaspilsētas – mežu, pļavu un ūdenstilpņu ieskautās vietās.

"Rezidences pie dabas ir veidotas tā, lai tās kalpotu kā īpašnieka 'miera saliņa' ārpus galvaspilsētas – nereti ēkās saglabātas vēsturiskas detaļas, ir padomāts par terašu, balkonu un logu izvietojumu, kā arī teritoriju ārpus mājokļa, piemēram, nams celts netālu no mežiem vai ūdenstilpnēm, lai nodrošinātu iespēju jebkurā mirklī atpūsties brīvā dabā," novērojusi "Latvia Sotheby's International Realty" pārdošanas speciāliste Dace Sīle.

Mājokļus ārpus galvaspilsētas iecienījuši ne tikai rīdzinieki, bet arī ārvalstnieki. "Starptautiskajiem klientiem parasti ir dažādi mērķi, izvēloties Latvijas idilliskos laukus kā savu galamērķi turpmākajai dzīvei. Kā vienu no svarīgām priekšrocībām var minēt īpašumiem raksturīgo nošķirtības sajūtu, kas īpaši uzrunāja vienu no maniem ASV klientiem. Gadiem ilgi veidojis visai saspringtu un noslogotu profesionālo karjeru, vīrietis izlēma, ka vēlas izbēgt no nemitīgā korporatīvās pasaules vides, tāpēc uzsāka aktīvus lauku viensētas meklējumus dabas ieskautās Ziemeļeiropas teritorijās, kur no pilsētas skaņām nav ne miņas. Klienta alkas pēc izolētības un dabas uzrunāja īpašums 10 kilometru attālumā no Rēzeknes, kas īpašniekam nodrošināja klusu un netraucētu dzīvi līdzās ezeram," stāsta Sīle.

Sīle teic, ka ārvalstnieki nereti saskata lauku īpašumus arī kā lielisku vietu uzņēmējdarbības īstenošanai. Nekustamo īpašumu eksperte stāsta par interjera dizaineri no ASV, kas iegādājās īpašumu krāšņajā un dabas vērtībām pilnajā Gaujas Nacionālajā parkā: "Vienu no piedāvājumā esošajiem lauku īpašumiem Vidzemē iegādājās sieviete no Kalifornijas. Atjaunojusi īpašumā esošos koka namus, kliente tās pārvērta par "Airbnb"," viņa uzsver.

Sīle piebilst, ka klienti ir ieinteresēti ne tikai lauku tūrisma veicināšanā: "Nesen strādāju ar klientu, kas izteica vēlmi nodarboties ar permakultūru – lauksaimniecības veidu, kas paredz kultūraugu audzēšanu un kopšanu bez nevajadzīgas cilvēku iejaukšanās, kā piemēram, ravēšanas vai ķimikāliju izmantošanas."