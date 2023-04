'Elemental Business Centre' atradīsies kopstrādes telpas 'Spaces'

Skanstē topošajā darījumu kompleksa "Elemental Business Centre" divos stāstos tiks veidotas hibrīda kopstrādes telpas "Spaces", ziņo tā attīstītājs.

Biroju centra attīstītāja "Kapitel" ir parakstījis telpu nomas līgumu ar starptautiskā holdinga "IWG"; iznomāto telpu kopējā platība būs 2300 m2. "Spaces" plānots atklāt jau šā gada beigās.

"IWG" piedāvātās kopstrādes telpas pieejamas arī citos "Kapitel" projektos Tallinā un Prāgā.

"Līdz ar mainīgajiem darba modeļiem, mainās arī biroju loma, kā rezultātā kopstrādes jeb co-working telpas pēdējos gados kļuvušas aktuālākas. Jau sākot biroju kompleksa būvniecību, paredzējām, ka viens no mūsu piedāvājumiem būs tieši šādu telpu noma," stāsta "Elemental Business Centre" pārdošanas vadītājs Imants Krēsliņš.

"IWG" izvēlējās "Elemental Business Centre" kā otro "Spaces" vietu Rīgā divu faktoru dēļ, saka "IWG" vadītāja Baltijā, Gruzijā un Baltkrievijā Jekaterīna Kosmačeva. Uzņēmumam ir veiksmīga sadarbība ar "Kapitel" citās valstīs. Tāpat uzņēmums novērtē topošā projekta vienreizību. "IWG" pievērš arvien lielāku uzmanību vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) jautājumiem, dabai draudzīgākiem un ilgtspējīgākiem risinājumiem; projekts atbilst tā vīzijai par biroju telpu nākotni.

"Elemental Business Centre" kompleksu veido divas ēkas, kuru iznomājamā platība sasniedz 21 tūkst. m2. Nule kā nosvinēti šī centra spāru svētki, to plānots nodot ekspluatācijā šā gada rudenī. Attīstītāja mēris ir to sertificēt un iegūt BREEAM "Outstanding" novērtējumu. Būvniecībā tiek izmantoti energopāļi, kas nodrošinās līdz pat 72% no ēkas apkures un dzesēšanas vajadzībām, tādējādi samazinot nomnieku komunālo pakalpojumu izmaksas.