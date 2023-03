Īres tirgū bumba ar laika degli – demogrāfiskā situācija, vērtē namīpašnieks

Kopš šā gada janvāra pieprasījums pēc īres mājokļiem ir stabilizējies. Maksājumu disciplīna nav sliktāka kā iepriekšējos gados, secina nekustamo īpašumu uzņēmumu grupas "KA Invest Group" līdzīpašnieks Aleksejs Kaškarovs.

"Cilvēki ir sapratuši, ka komunālie maksājumi ir izturami, un atkal ir sākuši meklēt dzīvokļus, ko īrēt. Aizpildījums ir atgriezies pirmskrīzes perioda līmenī un pašlaik ir 97%. Tukšo dzīvokļu ir mazāk nekā pērn jūlijā un augustā," viņš klāsta.

Īres tirgū problēma ir demogrāfiskā bedre. "Pirms 12 gadiem, kad "KA Invest" sāka darbību Rīgā, šeit dzīvoja 673 tūkstoši cilvēki, tagad tie ir 605 tūkstoši – par 10% mazāk. Mums ir darba pieredze dažādās valstīs, un es nevaru iedomāties nevienu citu galvaspilsētu Eiropā, kur iedzīvotāju skaits būtu tik ļoti samazinājies," klāsta īres dzīvojamo platību īpašnieks Grigorijs Sanders.

Viņš novērojis, ka darbaspējīgo Latvijas iedzīvotāju – īrnieku skaits galvaspilsētā gadu no gada samazinās. Taču vairāk mājokļus īrē ārzemnieki – no Indijas, Pakistānas, Ķīnas. Aptuveni 6-7% īrnieku ir bēgļi no Ukrainas.

Lai gan pēdējā laikā ir fiksēts pieprasījuma pieaugums pēc īres mājokļiem, cenu pieaugums šajā segmentā viņi neprognozē. Lielāko daļu īres dzīvojamā fonda veido vecas ēkas, kurās, ņemot vērā demogrāfisko situāciju, cenu kāpums nav gaidāms, taču tā varētu palielināties ekonomiskajās jaunbūvēs.

Komunālie maksājumi, salīdzinot visas trīs Baltijas valstu galvaspilsētas, Rīgā bija un saglabājas visaugstākie. Tallinā ir renovēts gana daudz pirmskara un padomju laika ēku, Viļņā ir mazāk pirmskara māju, bet vairāk jaunu ēku. Turklāt, pateicoties augstas klases biroju attīstībai, kaimiņvalstu galvaspilsētās vērojama nevis iedzīvotāju aizplūšana, bet gan cilvēku pieplūdums.

Ja tuvākajos 10 gados Latvija nepiesaistīs 100-200 tūkstošus ārvalstnieku vai nerisinās reemigrācijas problēmu, nekustamo īpašumu krīze Latvijā ir neizbēgama. Rīgu var piemeklēt tāds pats liktenis kā Detroitu Amerikā, kur apkaimes ir izmirušas, gandrīz nav nodarbinātības, kā rezultātā zeļ noziedzība, šādu apokaliptisku ainu iezīmē uzņēmēji.

"KA Invest Group" apvieno vairākus uzņēmumus, kuru galvenā darbības joma ir mājokļu izīrēšana un komercplatību iznomāšana, kā arī īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana.