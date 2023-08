Izsolē izdodas pārdot vēsturisko Mālmuižas kompleksu

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli par 48 980 eiro nosolīts vēsturiskais Mālmuižas komplekss, kas atrodas Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, informē VNĪ.

Nekustamais īpašums "Mālmuiža" ietver zemesgabalu un septiņas arhitektoniski nozīmīgas būves.

“Seno īpašumu vērtība biznesa jomā ietver ne tikai kultūras mantojuma saglabāšanu, bet arī potenciālu apvienot senās vērtības ar modernās arhitektūras iespējām. Šajos vēsturiskajos ēku kompleksos slēpjas ne vien pagātnes stāsti, bet arī iespēja radīt svaigu un inovatīvu vidi. Mālmuižas teritorijā iespējams attīstīt gan dzīvojamās platības, gan biznesu tūrisma un viesmīlības nozarē,” uzsver VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.

Nekustamais īpašums “Mālmuiža” sastāv no ainaviska zemesgabala, kura platība ir 10,1 hektāri, un septiņām būvēm. Muižas kungu māja tika celta 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Tās pirmais stāvs tika būvēts no ķieģeļiem, bet otrais un jumta stāvs – no koka. Ēkas aizmugurē bija izvietots balkons, kas ar laiku ir zudis, taču ir saglabājusies terase ar kāpnēm. Logu nišas un dzegas, ir rotātas ar smalkām kokgriezumu detaļām, kas piešķir ēkai izsmalcinātu un īpašu izskatu. Daļa no šī īpašuma ir reģistrēta kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ar nosaukumu "Mālmuižas apbūve".

Atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, VNĪ ilgtermiņā uztur īpašumus, kas nepieciešamas valsts pārvaldei, savukārt īpašumi, kuri publiskajām iestādēm ilgtermiņā nav nepieciešami un valstij rada zaudējumus, likumā noteiktajā kārtībā tiek pārdoti publiskas izsoles ceļā vai tiek izskatīta īpašumu nodošana citiem valdītājiem. Pamatkapitālā esošie īpašumi, kas rada zaudējumus kapitālsabiedrībai un kurus nav iespēja iznomāt komercnomniekiem, tiek virzīti atsavināšanai, tādejādi dodot tiem iespēju iegūt jaunu pielietojumu.

