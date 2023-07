Rīgas pašvaldībai šobrīd pieder 3% no kopējā dzīvojamā fonda galvaspilsētā. Vai tas būtu jāveido plašāk un kā to izdarīt? Tas ir viens no jautājumiem, ko uzdod Rīgas mājokļu politikas pamatnostādņu veidotāji.

Šā gada laikā pašvaldība ir apņēmusies tās izstrādāt ar mērķi veicināt mājokļu pieejamību dažādām cilvēku grupām. Dokumenta otrā redakcija varētu būt gatava jau jūlijā, savukārt trešā – oktobrī. Galvenā ideja ir virzīties uz plašāku, mērķtiecīgāku pašvaldības mājokļu politiku, kāda Rīgā ir bijusi pēdējos 30 gados, "Delfi bizness" teic teritoriju plānošanas uzņēmuma SIA "Grupa 93" vadītājs Neils Balgalis, kurš darbojas pie konkrētu priekšlikumu izstrādes. Ar viņu runājam plašāk par problēmām un iespējām mājokļu jomā galvaspilsētā.