Trešdaļa mājokļu iegādes darījumu notiek bez bankas finansējuma, secinājis 'Latio'

Šā gada maijā trešdaļa jeb 33% mājokļu iegādes darījumu notiek bez bankas finansējuma piesaistes, rāda nekustamo īpašumu kompānijas "Latio" jaunākais "Mājokļu pircēju pārliecības indekss".

Tas ir līdzīgs rādītājs bez bankas finansējuma piesaistes nekustamā īpašuma darījumu apmēram iepriekšējos sešos mēnešos.

"Mājokļu pircēju pārliecības indeksa" dati par maiju:

- 83 dienas – vidēji tik ilgs laiks bijis nepieciešams, lai pārdotu mājokli par tirgus cenu (aprīlī – 81 diena; martā – 83 dienas; februārī – 85; janvārī - 80; decembrī – 70; novembrī – 61);

- 7% mājokļu pārdoti viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas brīža (aprīlī – 6% martā – 5%; februārī – 4%; janvārī – 4%; decembrī – 5%; novembrī – 5%);

- 50% pārdevēju ir prasījuši tirgus situācijai nesamērīgi augstu cenu (aprīlī – 49%; martā – 51%; februārī – 50%; janvārī – 52 %; decembrī – 52%; novembrī);

- 1% pircēju ir piedāvājuši augstāku cenu nekā norādīts sludinājumā (aprīlī – 2%; martā – 2%; februārī – 1%; janvārī – 1%; decembrī – 1%; novembrī – 1%);

- 33% darījumu notikuši bez kredītu piesaistes (aprīlī – 33%; martā – 31%; februārī – 30%; janvārī – 29%; decembrī – 29%; novembrī – 28%). Avots: "Latio"

Darījumi par savu naudu notiek gan Rīgā, gan tās apkārtnē, gan atsevišķos reģionos, piemēram, Zemgalē.

"Latio" novērojis, ka no vienas puses, pircēju skepse par dzīvokļiem, kuriem nepieciešama renovācija, tik tiešām ir mazinājusies zemākās cenas dēļ, jo nereti mājokļi sērijveida tipa projektos ir vienīgais, kas pircējam šajos apstākļos ir "pa kabatai". No otras puses, lētākie objekti prasa lielus papildus ieguldījumus to labiekārtošanā, kas, ņemot vērā ārkārtīgi augstās būvmateriālu un būvdarbu izmaksas, nereti atbaida potenciālos pircējus no šādu dzīvokļu iegādes. Īpaši tas attiecināms uz tiem, kas dzīvokļus pērk pašu vajadzībām – tirgū ir saglabājusies izteikta pircēju vēlme teju uzreiz pēc iegādes konkrētajā īpašumā ievākties, netērējot papildus resursus labiekārtošanas procesiem, secinājuši "Latio" eksperti.

Agrāk šādus mājokļus pircēji aktīvi iegādājās arī ar mērķi tos savest kārtībā un piedāvāt īrei, taču šobrīd, pateicoties vairāk kā 20% būvmateriālu cenu pieaugumam gada laikā, dzīvokļu atjaunošana ir krietni sadārdzināta, pēcāk paaugstinot arī iespējamo objekta īres maksu un vēl vairāk sašaurinot potenciālo interesentu loku.

Vienlaikus reģionos vairāk darījumu notiek ar bankas kredīta piesaisti.

"Latio" norāda, ka šobrīd "Euribor" likme sasniegusi teju 3,8%. Aizņēmēju ikmēneša maksājumos tas redzams kā 20-25% pieaugums. Salīdzinājumam: ja pirms gada par kredītu divu istabu dzīvoklim jaunajā projektā bija jāmaksā aptuveni 500 eiro, pašlaik ikmēneša kredīta summa pieaugusi par 100-200 eiro, neskaitot komunālos maksājumus.

Tomēr "Latio" secinājis – lai arī aizņemšanās mājokļa iegādei kļuvusi krietni dārgāka, sabiedrība pamazām sāk pierast pie jaunās situācijas un meklē risinājumus, piemēram, izvēlas garāku hipotekārā apmaksas termiņu, samazinot ikmēneša maksājuma apjomu vai pārorientējas uz mazākas platības mājokļiem.

Pēc "Latio" darījumu vadītāju novērojumiem, savus nekustamos īpašumus tirgū aktīvāk piedāvā vecāka gadagājuma cilvēki, galvenokārt tiecoties pārcelties no privātmājas uz vienas vai divu istabu dzīvokli.