VNĪ atkārtoti izsolē piedāvā iegādāties ASV vēstniecības bijušo ēku Raiņa bulvārī

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) atkārtoti elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli piedāvā iegādāties ēku Raiņa bulvārī, Rīgā, kurā savulaik atradās ASV vēstniecība, bet pēc tam Latvijas Okupācijas muzejs, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Īpašums Raiņa bulvārī 7, Rīgā, sastāv no zemes vienības 2943 kvadrātmetru platībā un sešām būvēm.

Izsoles sākumcena ir 2 419 200 eiro, bet izsoles solis ir 10 000 eiro. Iepriekšējā izsolē šogad maijā attiecīgā īpašuma sākumcena bija 3,024 miljoni eiro.

Izsole sāksies sestdien, 10. jūnijā, bet noslēgsies 2023.gada 11. jūlijā plkst.13.

Par nosolīto objektu būs jānorēķinās divu nedēļu laikā.

Jau vēstīts, ka 2022.gada novembrī valdība atļāva VNĪ pārdot ēku Raiņa bulvārī 7, Rīgā.

Zemes vienības kadastrālā vērtība ir 858 445 eiro, bet administratīvās ēkas, kuras kopējā platība ir 2183,2 kvadrātmetri, kadastrālā vērtība noteikta 1 452 249 eiro. Tādējādi visa nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir noteikta 2 316 047 eiro.

Īpašumā ietilpst arī ģeneratora ēka ar kopējo platību 56,9 kvadrātmetri, kuras kadastrālā vērtība noteikta 1214 eiro, gājēju caurlaides punkts ar kopējo platību 24,3 kvadrātmetri, kuras kadastrālā vērtība noteikta 2248 eiro, transformatoru ēka ar kopējo platību 3,5 kvadrātmetri, kuras kadastrālā vērtība noteikta 75 eiro, asfaltēti un bruģēti laukumi un celiņi ar kopējo platību 752,9 kvadrātmetri, kuras kadastrālā vērtība noteikta 1285 eiro, un metāla žogs ar kopējo platību 629,3 kvadrātmetri, kuras kadastrālā vērtība noteikta 531 eiro.

Ēkai ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Ņemot vērā vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu, nākamajam nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7 ieguvējam, izmantojot nekustamo īpašumu, būs saistoši Aizsargjoslu likumā noteiktā kārtība atbilstoši aizsargjoslu veidam, kā arī likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un normatīvi, kas regulē kultūras pieminekļa aizsardzību, kura teritorijā nekustamais īpašums atrodas.

Īpašums šobrīd nav iznomāts.

Lai noskaidrotu publisko nomnieku nepieciešamību pēc nekustamā īpašuma, VNĪ 2021.gada veica publiskā sektora klientu aptauju par nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7 nepieciešamību publisko funkciju nodrošināšanai. Tika aptaujātās tiešās valsts pārvaldes iestādes (ministrijas), to padotības iestādes, kā arī Prokuratūra, Valsts kanceleja, Valsts kontrole, Sabiedrības integrācijas fonds, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Pārresoru koordinācijas centrs. Nevienai no minētajām iestādēm īpašums nebija nepieciešams to darbības nodrošināšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā, ka nav zināmas valsts vajadzības, kuru nodrošināšanai nekustamais īpašums Raiņa bulvārī 7 būtu saglabājams valsts īpašumā, un tas nav nepieciešams VNĪ saimnieciskās darbības veikšanai, par optimālāko risinājumu tika atzīts to virzīt atsavināšanai.

VNĪ izveidota 1996.gadā, un tās vienīgā īpašniece ir Finanšu ministrija.