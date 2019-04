99% Polijas uzņēmēju saskaras ar maksājumu kavējumiem, liecina aptauja

99% no Polijas uzņēmumu norādījuši, ka nesaņem maksājumus laikā, liecina starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja "Coface" veiktā aptauja. Polijai esot nozīmīgam Latvijas ārējās tirdzniecības partnerim, kredītrisku eksperti uzsver, ka ir būtiski ņemt vērā maksājumu disciplīnu konkrētajā valstī, plānojot jaunus eksporta darījumus.

Polija pagājušajā gadā sasniedza savas ekonomikas atveseļošanās augstāko punktu ar IKP pieaugumu 5,1% apmērā, kas ir augstākais ekonomiskās izaugsmes līmenis valstī kopš 2011. gada. Neraugoties uz labvēlīgo makroekonomisko vidi, uzņēmumu aptaujas rezultāti rāda, ka maksājumu kavējumi ir ierasta prakse Polijas tirgū. Teju 99% no aptaujātajiem Polijas uzņēmumiem atzīmēja, ka saskaras ar maksājumu kavējumiem, un tikai viens no 100 uzņēmumiem norādījis, ka saņem maksājumus laikā.

Pētījuma dati liecina, ka vidējais maksājuma kavējuma ilgums šobrīd ir 60 dienas, kas ir par trim dienām mazāk nekā gadu iepriekš. Salīdzinoši pozitīvāka situācija ir tekstila nozarē, kur maksājumu kavējumi ilgst vidēji 26 dienas. Visilgākos maksājumu kavējumu periodus piedzīvo transporta un būvniecības uzņēmumi ar attiecīgi 105 un 140 dienu lielu starpību. Turklāt divas trešdaļas transporta nozares uzņēmumu norādījuši, ka saskārušies ar maksājumu kavējumiem, kas pārsniedz pus gada garumu. Straujākais maksājuma kavējuma laika pieaugums fiksēts mazumtirdzniecības sektorā.

"Aptaujas rezultāti liecina par tendenci, kas vērojama arī citās Eiropas valstīs, tostarp Baltijā. Proti, disciplinēta un stabila ekonomiskā aktivitāte var maskēt virkni izaicinājumu, ar ko šobrīd saskaras uzņēmumi. Spēcīgā konkurence un pieaugošās izmaksas gan mazina uzņēmumu peļņu, gan ietekmē to likviditāti," atzīmē "Coface" vadītājs Baltijā Mantvīds Štareika. "Tāpat jāņem vērā, ka līdz ar ekonomiskās izaugsmes tempu palēnināšanos uzņēmumiem būs jādarbojas arvien mazāk atbalstošā vidē. Attiecīgi eksportējošajiem uzņēmumiem ir būtiski sekot līdzi potenciālajiem biznesa riskiem un partneru maksātspējai eksporta mērķa valstīs."

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas datiem par 2018. gadu, Polija ierindojas piektajā vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. Kopējais Latvijas tirdzniecības apgrozījums ar Poliju pagājušajā gadā veidoja 2,1 miljardu eiro. No tā Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz Poliju pērn bija 591,5 miljoni eiro, veidojot 3,4% no Latvijas kopējā eksporta apjoma, savukārt preču un pakalpojumu imports bija 1,5 miljardi eiro, kas sastāda 8,1% no visa Latvijas importa.

"Coface" uzņēmumu aptauju Polijā veica 2018. gada decembrī, aptaujājot 293 uzņēmumus no dažādām biznesa nozarēm.