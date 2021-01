‘Adidas’ no micēlija veidos ādas alternatīvu apavu ražošanai

Sporta preču kompānija "Adidas" patlaban strādā pie jauna materiāla izveides, kuru nākotnē uzņēmums plāno izmantot kā ādas alternatīvu apavu ražošanā, raksta "Business Insider".

Jaunais materiāls tiks radīts no micēlija.

Tā ir viena no uzņēmuma veidotajām ilgtspējas iniciatīvām, pie kurām pēdējā laikā strādā "Adidas". Uzņēmums informējis, ka 2020. gadā 15 miljonus pāru apavu saražojis no pārstrādātiem plastmasas atkritumiem, kas savākti pludmalēs un krastu reģionos. Šajā gadā uzņēmums no šī materiāla plāno saražot 17 miljonus pāru apavu.

Sākot no 2021. gada "Adidas" plāno izmantot pārstrādātu poliesteru 60% savu produktu, kā arī sācis attīstīt jaunu, pārstrādātas kokvilnas materiālu.

Runājot par jauno materiālu, "Adidas" pārstāvji ziņojuši, ka strādā pie tā izstrādes kopā ar partneriem, taču nav konkrēti minējuši, kad sāks ražot apavus no tā.