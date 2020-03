'airBaltic' piektdien izpildīs reisus no Londonas un Maltas

Pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma un ar Satiksmes ministrijas atļauju Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" izpildīs uz Rīgu vienu reisu no Maltas, kā arī vienu reisu uz un no Londonas, informē aviokompānija.

Reiss no Rīgas uz Londonas Getvikas lidostu izlidos piektdien, 20. martā, plkst. 09.00 pēc vietējā laika, bet no Londonas uz Rīgu – plkst. 11.55 pēc vietējā laika. No Maltas starptautiskās lidostas lidojums plānots plkst. 14.50 pēc vietējā laika. Ar katru no šiem reisiem būs iespējams atceļot līdz 140 pasažieriem.

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsoņi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, kuri vēlas atgriezties, tiek aicināti rezervēt biļetes šiem lidojumiem, zvanot uz "airBaltic" zvanu centru pa īpaši izveidotu tālruni +371 67207771. Biļetes cena lidojumiem uz un no Londonas ir 205,00 eiro, bet no Maltas – 235,00 eiro, ieskaitot vienu reģistrētu bagāžu, kā arī vienu rokas bagāžu vienību.

"airBaltic" ir saziņā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, lai koordinētu pieprasījumus arī citiem lidojumiem.

Lidsabiedrība lūdz ņemt vērā, ka veicot rezervāciju pa telefonu, pasažieriem būs nepieciešams sniegt un apstiprināt savu pases informāciju.

"airBaltic" aicina visus ielidojošos pasažierus ar saslimšanas simptomiem vērsties pie mediķiem starptautiskās lidostas Rīga E un C atlidošanas sektorā pirms bagāžas saņemšanas. Pasažieriem, kas ierodas no vīrusa skartajām teritorijām, jāievēro obligāta pašizolācija 14 dienas.