Akciju cenas ASV un Eiropā pieaug, investoriem atsākot akciju pirkšanu

Akciju cenas ASV un Eiropā pirmdien pieauga, investoriem atsākot akciju pirkšanu pēc to cenu krišanās, kuru izraisīja Covid-19 gadījumu skaita kāpums un ekonomikai kaitējošu Covid-19 ierobežošanas pasākumu atjaunošana.

Neraugoties uz neskaidrībām par breksitu, Londonas biržas indekss pieauga par 1,8%, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi kāpa attiecīgi par 3,2% un 2,4%.

"Investori atkal iesilst atiecībā uz akcijām un citiem risku aktīviem," atzīmēja "ThinkMarket" tirgus analītiķis Favads Razakzada.

"Relatīvi zemais [jaunu] ar Covid-19 saistītu nāves gadījumu skaits nozīmē, ka investori neizrāda daudz bažu par augošo vīrusa [infekcijas] gadījumu skaitu. Tā vietā viņi saglabā optimismu par potenciālo vakcīnas apstiprināšanu drīzumā, kas kopā ar centrālo banku atbalsta turpināšanos, iespējams, palīdzēs paātrināt [ekonomikas] atveseļošanos," piebilda Razakzada.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien pieauga par 1,5% līdz 27 584,06 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 1,6% līdz 3351,60 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,9% līdz 11 117,53 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 1,5% līdz 5927,93 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 3,2% līdz 12 870,87 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 2,4% līdz 4843,27 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,9% līdz 40,60 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 1,2% līdz 42,43 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,1631 līdz 1,1664 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru palielinājās no 1,2746 līdz 1,2840 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu kritās no 105,58 līdz 105,56 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu saruka no 91,26 līdz 90,92 pensiem par eiro.