Akciju cenas ASV un Eiropas biržās sarūk, naftas cenas pieaug

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās ceturtdien kritās pēc tam, kad vairāku centrālo banku lēmumi pacelt procentlikmes ar mērķi iegrožot inflāciju raisīja bažas, ka šie lēmumi var izraisīt recesiju. Naftas cenas nedaudz pieauga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Volstrītā indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmoreiz vairāk nekā gada laikā noslēdza tirdzniecības sesiju zem 30 000 punktu atzīmes.

Vienu dienu pēc tam, kad ASV Federālā rezervju sistēma (FRS) pacēla bāzes procentlikmi par 0,75 procentpunktiem, kas ir lielākais tās paaugstinājums gandrīz 30 gadu laikā, Anglijas Banka ceturtdien paaugstināja bāzes procentlikmi no 1% līdz 1,25% - augstākajam līmenim kopš 2009.gada globālās finanšu krīzes.

Šveices Nacionālā banka (SNB) ceturtdien negaidīti nolēma paaugstināt bāzes procentu likmi, tādējādi cenšoties cīnīties ar augsto inflāciju. Centrālā banka noguldījumu procentu likmi palielināja no mīnus 0,75% līdz mīnus 0,25%. SNB pacēla procentlikmes pirmoreiz kopš 2007.gada.

Eiropas Centrālā banka (ECB) plāno nākammēnes paaugstināt procentlikmes, izdarot to pirmoreiz 10 gadu laikā.

"Lai gan FRS rīcība bija gaidāma, SNB veiktā [procentlikmju] paaugstināšana bija šokējoša un pārsteidza investorus nesagatavotus. Spēcīgākas un straujākas procentlikmju celšanas no centrālo banku puses nozīmē, ka būs grūti izvairīties no recesijas," sacīja "City Index" analītiķe Fiona Sinkota.

Eiropas akciju tirgi noslēdza tirdzniecības sesiju trīs mēnešu zemākajā līmenī. Londonas un Frankfurtes biržu indeksi saruka par vairāk nekā 3%, bet Parīzes biržas indekss kritās par 2,4%.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" ceturtdien kritās par 2,4% līdz 29 927,07 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 3,3% līdz 3666,77 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 4,1% līdz 10 646,10 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 ceturtdien kritās par 3,1% līdz 7044,98 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 3,3% līdz 13 038,49 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 2,4% līdz 5886,24 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena ceturtdien pieauga par 1,6% līdz 117,08 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,7% līdz 119,28 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0444 līdz 1,0550 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2180 līdz 1,2350 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 133,84 līdz 132,14 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,75 līdz 85,40 pensiem par eiro.