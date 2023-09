Akciju cenas Eiropas biržās krītas, pasaules naftas cenas pieaug

Akciju cenas Eiropas biržās pirmdien kritās, bet ASV biržās nemainījās, jo ASV bija brīvdiena un biržas bija slēgtas. Naftas cenas pasaulē turpināja pieaugt.

"Eiropas akciju tirgiem šodien bija grūti panākt pieaugumu (..) Ķīnas ekonomikas stimulu sākotnēji pozitīvajai ietekmei uz Āzijas tirgiem sākot izplēnēt," sacīja "CMC Markets" tirgus analītiķis Maikls Hjūsons.

Naftas cenas turpināja pieaugt tuvu šī gada augstākajiem līmeņiem, pastāvot iespējamībai, ka Saūda Arābija un Krievija pagarinās jēlnaftas ieguves apjoma ierobežojumus. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā īslaicīgi sasniedza 89 ASV dolārus par barelu.

Bažas par jēlnaftas piedāvājumu veicināja nafta cenu kāpumu, palielinot iespējamību, ka Ķīnas pieprasījuma atjaunošanās otrajā pusgadā gadījumā cenas var pārsniegt 90 dolārus par barelu, tādējādi radot tālāku inflācijas risku, sacīja Hjūsons.

ASV biržu indeksi "Dow Jones Industrial Average", "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pirmdien nemainījās, jo ASV biržas bija slēgtas brīvdienā.

Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien kritās par 0,2% līdz 7279,51 punktam, Frankfurtes biržas indekss DAX saruka par 0,1% līdz 15 284,85 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,2% līdz 7279,51 punktam.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,4% līdz 85,90 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 0,4% līdz 88,89 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien kritās par 5,7% līdz 33,57 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,0777 līdz 1,0790 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2590 līdz 1,2621 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 146,25 līdz 146,45 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 85,58 līdz 85,50 pensiem par eiro.