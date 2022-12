Akciju cenas kāpj Volstrītā un krītas Eiropas biržās, jenas vērtība pieaug

Akciju cenas otrdien pieauga Volstrītā, bet kritās eirozonas biržās.

Japānas jenas vērtība pret ASV dolāru pieauga līdz četru mēnešu augstākajam līmenim pēc Japānas Bankas lēmuma nepaaugstināt procentlikmes, ko citas centrālās bankas ir darījušas ar mērķi iegrožot inflāciju.

Volstrītas indeksi nedaudz palielinājās, investoriem mēģinot atbrīvoties no bažām par ekonomikas recesiju.

Investoru noskaņojumu ir pasliktinājuši ASV Federālās rezervju sistēmas (FRS) un Eiropas Centrālās bankas (ECB) pagājušonedēļ izteiktie brīdinājumi, ka tās nākamgad var pacelt procentlikms augstāk, nekā bija gaidāms.

Londonas biržas indekss pieauga, bet Frankfurtes un Parīzes biržu indeksi kritās.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" otrdien pieauga par 0,3% līdz 32 849,74 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,1% līdz 3821,62 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par mazāk nekā 0,1% līdz 10 547,11 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 otrdien pieauga par 0,1% līdz 7370,62 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kritās par 0,4% līdz 13 884,66 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,4% līdz 6450,43 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena otrdien pieauga par 1,2% līdz 76,09 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 0,2% līdz 79,99 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien pieauga no 1,0610 līdz 1,0632 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2148 līdz 1,2186 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 136,95 līdz 131,69 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 87,31 līdz 87,21 pensam par eiro.